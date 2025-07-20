Google и Meta под следствием в Индии: руководителей вызвали из-за дела об азартных играх

Индия вызвала руководителей Google и Meta из-за подозрений в содействии рекламе азартных онлайн-приложений и отмывании денег. Расследование касается доходов, полученных с нарушением рекомендаций правительства о запрете ставок, и может иметь серьезные последствия для обеих корпораций.

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Согласно данным агентства, индийские власти подозревают, что Google и Meta:

рекламировали или разрешали рекламу приложений для ставок на своих платформах;

на своих платформах; получали прибыль от такой рекламы , даже после официальных рекомендаций правительства запретить любые формы продвижения азартных игр;

, даже после официальных рекомендаций правительства запретить любые формы продвижения азартных игр; могли косвенно поддерживать нелегальные схемы, которые не только нарушают закон, но и представляют риск для финансовой безопасности граждан.

Дата вызова представителей компаний – 21 июля 2025 года, место – штаб-квартира ED в Нью-Дели. В 2022 году министерство информации и телерадиовещания Индии официально призвало цифровые медиа воздержаться от размещения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор.

Было подчеркнуто, что азартные игры наносят существенный вред молодежи, вызывая финансовую зависимость, психологические проблемы и разрушение семей. В новом витке расследования власти проверяют, не игнорировали ли Google и Meta эти рекомендации, а также – не обогащались ли на продвижении запрещенных продуктов.

Дело против таких техногигантов, как Google и Meta, в Индии не единичный случай. Страны с крупными цифровыми рынками все чаще берутся за более жесткий контроль онлайн-платформ, которые зарабатывают на сомнительном контенте.

Если расследование докажет участие компаний в продвижении запрещенных продуктов, это может привести к многомиллионным штрафам, ограничениям на работу в Индии или даже уголовным производствам. Для Meta и Google Индия является одним из ключевых рынков – страна имеет более 800 млн пользователей интернета, и любые репутационные или юридические риски здесь могут болезненно ударить по глобальному бизнесу. Ожидается, что после допросов 21 июля власти:

обнародуют детали относительно объемов доходов от рекламы приложений для ставок;

рассмотрит возможность внесения новых ограничений на цифровую рекламу ;

; может обратиться в суд с целью блокировки доступа к определенным платформам или финансовым транзакциям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Таиланде разоблачили 35-летнюю женщину, которая годами соблазняла буддийских монахов, а затем шантажировала их, получив около 12 млн долларов. Полиция считает, что количество жертв значительно больше, а большинство денег женщина проиграла в азартные игры.

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