В ЕС при помощи беженок из Украины отмывали деньги для азартных игр: раскрыта схема

В Испании задержали 12 человек, которых подозревают в отмывании денег через схему, которая использовала уязвимое положение украинских беженок. Их, по данным следствия, привлекали к открытию банковских счетов, через которые переводили незаконные доходы.

Как сообщили в Европоле, мальчишескую сеть разоблачили во время международной операции под руководством испанских правоохранителей в сотрудничестве с украинской полицией и при поддержке Европола и Интерпола. Восемь подозреваемых задержали в Аликанте, еще четырех – в Валенсии.

Полиция также установила по меньшей мере 55 пострадавших и провела девять обысков в Испании (шесть в Аликанте и три в Валенсии) и еще восемь обысков в Украине. Среди изъятого:

88 мобильных телефонов

20 компьютеров

500 SIM-карт

4 автомобиля

22 боты – автоматизированные программные инструменты

Также конфисковали 73 тыс. евро и 4,2 тыс. долларов наличными, а также 200 тыс. евро в криптовалюте. Кроме того, 153 банковских счета в 11 странах были заморожены или заблокированы.

Как действовала схема

Расследование длилось два года и завершилось совместной операцией правоохранителей в июне 2025 года в Испании и Украине.

По данным следствия, преступная группа, в которую входили граждане Украины, сначала использовала персональные данные испанцев, чтобы открывать банковские счета. Впоследствии они начали вербовать украинских женщин с временной защитой в Испании, заставляя их открывать счета для перевода незаконных средств.

Следователи отмечают, что потерпевшие находились в крайне уязвимом положении, в частности в регионах Украины, которые сильно пострадали от войны. Женщин отправляли в Испанию, сопровождали во время открытия счетов в банках, после чего они возвращались в Украину.

Через открытые счета подозреваемые получали кредитные карты, которые подключали к онлайн-аккаунтам для азартных игр. Часть этих аккаунтов была зарегистрирована на украденные данные граждан Испании, другая – на имена самих потерпевших.

Следователи уже обнаружили более 3 тыс. похищенных кредитных карт и более 5 тыс. похищенных личных данных граждан 17 различных национальностей.

Преступная организация использовала компьютерные системы для автоматизации массовых ставок. На счета для ставок было внесено более 2,7 млн евро, а выведено – более 4,7 млн евро.

По оценкам правоохранителей, прибыль группировки от этой схемы составила около 4,75 млн евро.

Кроме того, часть денег составляли государственные социальные выплаты, которые получали женщины как беженки. Некоторые из этих средств злоумышленники инвестировали в элитную недвижимость.

