Беженцы тратят выплаты в казино: страна Европы начала громкое расследование

Беженцы в Великобритании используют помощь от государства на азартные игры – в казино, игорных залах и на покупку лотерейных билетов. Только за прошлый год зафиксировано тысячи таких платежей.

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Как сообщает BBC, Министерство внутренних дел Соединенного Королевства уже начало расследование. Согласно данным платформы PoliticsHome, только за прошлый год искатели убежища пытались осуществить более 6500 платежей в игорных заведениях.

Речь идет о платежных картах Aspen, которые МВД выдает искателям убежища, пока те ожидают решения о разрешении. Они предназначены для помощи в приобретении предметов первой необходимости и раз в неделю пополняются:

на 9,95 фунтов стерлингов для тех, кто только прибыл в страну и размещен в отелях с питанием;

стерлингов для тех, кто только прибыл в страну и размещен в отелях с питанием; на 49,18 фунтов после перевода в отдельное жилье с самостоятельным питанием.

И заявляется, что такие карточки успешно использовались в азартных заведениях (казино и залах игровых автоматов), а также в магазинах национальных лотерей. Попытки играть в азартные онлайн-игры с помощью таких карточек также предпринимались, но каждый раз блокировались. На пике фиксировалось до 227 таких попыток в неделю.

Всего в Великобритании насчитывается около 80 тыс. держателей карт Aspen. Их использование строго контролируется и ограничивается. Власти планируют принять меры для того, чтобы исключить их использование для физических азартных игр.

В министерстве заверили, что проверяют транзакции. Если окажется, что карты Aspen действительно использовались ненадлежащим образом, в отношении владельцев срочно будут приняты меры.

"Министерство внутренних дел начало расследование использования карт Aspen. Но министерство имеет юридическое обязательство поддерживать искателей убежища, – заявил представитель МВД.

Всего в прошлом году общий объем мошенничества с выплатами помощи в Великобритании составил 7,4 млрд фунтов стерлингов. Это эквивалентно около 2,8% от общих расходов на социальное обеспечение.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Великобритания планирует уравнять налоги на ставки на скачки с налогами на азартные игры, что может стоить индустрии до 160 миллионов фунтов ежегодно. Отрасль бьет тревогу, ведь это ударит по ипподромам, уменьшит призовые и отправит часть игроков в тень.

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