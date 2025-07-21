Скачки в Великобритании хотят приравнять к азартным играм: отрасль может потерять миллионы

Великобритания планирует уравнять налоги на ставки на скачки с налогами на азартные игры, что может стоить индустрии до 160 миллионов фунтов ежегодно. Отрасль бьет тревогу, ведь это ударит по ипподромам, уменьшит призовые и отправит часть игроков в тень.

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Об этом пишет IGB. Британское управление скачек (BHA) выступило с настоятельным призывом к Казначейству Великобритании пересмотреть план введения единой ставки налогообложения дистанционных азартных игр.

Вместо различных ставок для ставок на скачки и онлайн-игр планируется установить одна – значительно выше. Это может повлечь ежегодные потери индустрии на уровне от £66 млн в "базовом" сценарии до £160 млн в случае худшего развития событий SCCG ManagementiGBRacing Post.

Сектор скачек объясняет необходимость отдельной реформы тем, что ставки на скачки – это игра навыков, а не обычный азартный процесс. Соответственно, BHA, Жокей-клуб, Arena Racing Company и другие ассоциации требуют сохранить более низкую ставку для скачек. Они предупреждают, что внедрение нового налога непременно приведет к потере тысяч рабочих мест, снижению доходов игроков, гонок и поддержки отрасли, а также повредит социально-экономические структуры в сельских регионах Racing Post+5iGB+5newsnet5.com+5.

"Если этот налог будет реализован в Осеннем бюджете, это создаст финансовый кризис, будет угрожать тысячам рабочих мест и будущему одного из самых популярных спортивных событий страны", – заявил Acting CEO BHA Брент Данши. Кампания "Axe The Racing Tax" призывает фанов скачек писать своим депутатам – консультация Казначейства продолжается до 21 июля, решения ожидаются осенью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Индия вызвала руководителей Google и Meta из-за подозрений в содействии рекламе азартных онлайн-приложений и отмывании денег. Расследование касается доходов, полученных с нарушением рекомендаций правительства о запрете ставок, и может иметь серьезные последствия для обеих корпораций.

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