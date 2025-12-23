Бинарные опционы хотят приравнять к казино: в какой стране готовят полный запрет

В Кыргызстане вынесли на обсуждение законопроект, который должен радикально изменить статус бинарных опционов и онлайн-лотерей в стране, приравняв их к азартным играм. То есть для этих видов услуг предусматривается полный запрет с новыми механизмами блокировки и даже уголовная ответственность.

Как сообщает OpenKG, законопроектом предлагается добавить новую статью в Уголовный кодекс с наказанием за организацию лотерей без надлежащего разрешения, включая онлайн-лотереи. А бинарные опционы в документе расцениваются как вид азартных игр, также подчеркивается, что они не являются финансовым инструментом.

Авторы проекта аргументируют, что бинарные опционы имеют много общих черт с азартными играми, поскольку существенно зависят от краткосрочных ставок на результат без "реальной основы экономической деятельности".

Что предлагает законопроект

Запрет организации, проведения, рекламы и продвижения бинарных опционов на территории Кыргызстана.

По оценкам инициаторов, этот шаг нужен, чтобы привести ситуацию с этими продуктами в правовое поле и защитить граждан от рисков, в частности мошеннических схем, которые часто сопровождают торговлю такими инструментами.

Блокировка доступа к интернет-ресурсам, связанным с бинарными опционами, через судебные решения.

После соответствующего уведомления государственных органов банкам и платежным системам предлагается предоставить полномочия приостанавливать финансовые транзакции, а интернет-провайдерам – ограничивать доступ к сайтам в короткий срок.

Усиление контроля над нелегальными лотереями

В том числе – через уголовную ответственность за их организацию и проведение без разрешения. В последнее время местный финансовый регулятор уже фиксировал рост нелегальных онлайн-лотерей и мошеннических платформ, работающих без лицензий и нормальной прозрачности.

Документ сейчас выносится на публичное обсуждение и должен пройти все стадии рассмотрения в парламенте и комитетах. Если его примут, он может существенно усилить ответственность для организаторов нелегальных игр и окончательно определить правовой статус бинарных опционов как запрещенной азартной деятельности.

Как ЕС и США относятся к бинарным опционам

Подобные подходы по ограничению или запрету бинарных опционов существуют и в других юрисдикциях:

Европейский Союз (ЕС) через своего финансового регулятора ESMA запретил торговлю бинарными опционами для розничных инвесторов . Это решение приняли из-за высоких рисков и значительных потерь клиентов, которые систематически фиксируют на рынке этих продуктов. То есть в ЕС торговля бинарными опционами для розничных трейдеров запрещена , и продавать такие контракты разрешается только профессиональным инвесторам при строгих условиях.

через своего финансового регулятора ESMA . Это решение приняли из-за высоких рисков и значительных потерь клиентов, которые систематически фиксируют на рынке этих продуктов. То есть в ЕС торговля бинарными опционами для розничных трейдеров , и продавать такие контракты разрешается только профессиональным инвесторам при строгих условиях. В США ситуация другая: бинарные опционы не запрещены полностью, но очень строго регулируются. Такие контракты могут предлагаться только через лицензированные биржи, например, Nadex под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а торговля через нецелевых брокеров или нерегулируемые платформы запрещена.

