Румыния ввела жесткие меры для игорного рынка: что известно

В Румынии вступил в силу закон, запрещающий B2B-компаниям обслуживать нелицензированных игорных операторов, ориентированных на румынских игроков, включая прием платежей в леях и криптовалюте. За нарушения предусмотрены штрафы, отзыв лицензий и даже уголовная ответственность, а поставщики обязаны блокировать доступ к нелегальным сайтам.

Об этом пишет The Gamblest. Ключевая новация заключается в том, что лицензированным компаниям запрещено прямо или косвенно способствовать доступу к азартным играм, не имеющим румынской лицензии. Даже косвенное участие – техническая поддержка, платежное обслуживание или хостинг теперь рассматривается как нарушение закона.

Самые жесткие требования коснулись B2B-лицензиатов класса II. К этой категории относятся разработчики программного обеспечения, провайдеры игровых платформ, хостинг-компании, платежные сервисы и другие технологические поставщики. Отныне им запрещено обслуживать B2C-операторов, если те:

ориентированы на игроков из Румынии;

принимают платежи в леях или любой другой валюте, включая криптовалюту;

не имеют лицензии класса I, выданной Национальным управлением по азартным играм (ONJN).

Фактически закон делает невозможным работу иностранных и оффшорных платформ на румынском рынке без официального разрешения регулятора. Новые правила возлагают на поставщиков активные обязанности. Если компания обнаруживает, что ее сервисы используются нелицензированным оператором с доступом для румынских игроков, она обязана:

немедленно заблокировать доступ к таким сайтам;

уведомить оператора о выявленном нарушении;

прекратить любое сотрудничество.

За нарушение новых норм предусмотрены строгие санкции. Они включают значительные финансовые штрафы, отзыв лицензии, а в отдельных случаях – уголовную ответственность. Это существенно повышает риски для компаний, которые будут игнорировать требования закона или пытаться работать "в серой зоне".

Аналитики игорного рынка считают, что эти изменения могут быть лишь первым этапом более широких реформ. В ближайшей перспективе Румыния может пересмотреть не только правила лицензирования, но и подходы к налогообложению азартных игр и деятельности смежных сервисов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за январь-октябрь 2025 года игорный бизнес уже принес госбюджету 1,312 млрд грн от лицензий и 8,565 млрд грн налогов, поэтому годовой план перевыполнен досрочно. Всего в 2022-2024 годах государство получило более 6,1 млрд грн за лицензии и более 13,6 млрд грн налоговых поступлений от азартных игр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!