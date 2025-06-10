Биткоин рвется к максимумам: букмекеры дали прогноз курса криптовалюты

Букмекеры практически уверены в том, что взлет биткоина не завершиться в ближайшие дни или, по крайней мере, не начнется падение. Рынок ставок прогнозирует, что после 13 июня цена первой криптовалюты останется выше 103 тыс. долл. за монету.

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Об этом свидетельствуют данные криптобеттинговой платформы Polymarket. Так, букмекеры считают, что курс биткоина будет выше 103 тыс. долл. – такую вероятность оценивают аж в 95%.

Самая объемная ставка (44,77 тыс. акций) сделана на сохранение курса. Такие акции торгуются на платформе по состоянию на 10 июня по 96 центов. В то же время поставить одну акцию на падение курса пошлин стоит всего 6 центов.

По состоянию на 10 июня биткоин уже дорос 109 тыс. долл. Тенденция является восстановлением после падения до внутридневного минимума на 100,4 тыс. долл., зафиксированного 5 июня.

В ночь на 10 июня биткоин уже кратковременно пробил "психологическую" отметку в 110 тыс. долл., приблизившись к своему историческому максимуму (около 112 тыс. долл.). Однако удержаться на этом уровне не смог. К утру цена откатилась до 109 тыс., где и продолжает оставаться на момент публикации.

Аналитики QCP Capital считают, что для нового рывка BTC должен либо закрепиться выше 110 тыс., либо скорректироваться ниже 100 тыс. для накопления ликвидности. Росту биткоина способствуют такие факторы:

рекордный приток в криптофонды (плюс 7,05 млрд долл. за май-2025)4

ожидания регуляторных решений – голосование по стейблкоинам в США;

растущий спрос на хеджирование (защиту инвестиций от потенциальных убытков) в условиях макроэкономической нестабильности.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры сначала поверили, а теперь постепенно разувериваются в том, что судебные решения заставят президента США Дональда Трампа отменить 10% пошлины "против всего мира". Вероятность, что тарифные ограничения будут сняты до 1 июля, оценивается всего в 20%.

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