Трамп отменит пошлины "против всего мира"? Букмекеры резко изменили прогнозы

Букмекеры сначала поверили, а теперь постепенно разувериваются в том, что судебные решения заставят президента США Дональда Трампа отменить 10% пошлины "против всего мира". Вероятность, что тарифные ограничения будут сняты до 1 июля, оценивается всего в 20%, хотя днем ранее показатель резко взлетел с 3% до 27%.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные криптобеттинговой платформы Polymarket. Изменения настроений на рынке ставок, очевидно связано с последними решениями Федерального торгового суда, а затем Апелляционного суда США.

Так, 29 мая Суд международной торговли США заблокировал большинство пошлин Дональда Трампа, постановив, что президент превысил свои полномочия, вводя тарифы без согласия Конгресса. Белый дом, в свою очередь, срочно подал апелляцию.

В итоге уже 30 мая Апелляционный суд США временно возобновил действие пошлин Трампа. Это решение повторно предоставляет главе Белого дома право применять торговые тарифы в рамках провозглашенного им же "чрезвычайного экономического положения".

В постановлении апелляционной инстанции указано, что истцы, оспаривающие введение пошлин, могут подать свою позицию относительно приостановления до 5 июня. Правительство США, со своей стороны, сможет подать свой ответ на позицию до 9 июня. После этого апелляционный суд может продлить приостановление решения по пошлинам.

Теперь пользователи Polymarket пытаются угадать, чья позиция возьмет верх в суде. Самая объемная ставка (более 21 тыс. акций) сделана на отмену пошлин. Такие акции торгуются на платформе по состоянию на 30 мая по 19,9 цента. В то же время поставить одну акцию на сохранение пошлин стоит 80,2 цента.

Напомним, еще 2 апреля Трамп объявил о введении 10% пошлины практически на весь импорт в США из большинства стран, включая Украину. Ограничение вступило в силу с 5 апреля, а с 9 апреля заработали еще более высокие пошлины для десятков стран с крупнейшими торговыми дефицитами в отношениях с США.

Как сообщал OBOZ.UA, также букмекеры не верят, что Трамп в скором времени реализует свои угрозы и инициирует введение дополнительных санкций против России в июне. Впрочем, на июль прогнозы уже другие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!