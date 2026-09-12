Битва "Манчестеров": букмекеры сказали, кто победит в матче МЮ против "Сити"

По мнению букмекеров, фаворитами центрального матча 4 тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" являются "горожане". На их победу действует коэффициент 2.12, тогда как для МЮ он составляет 3.10.

На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 3.78. Т.е., мирный исход поединка считается наименее вероятным.

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению специалистов, является 1:1, для которого действует коэффициент 7.20. А кроме того:

0:1 (победа "Сити") – 8.20;

1:2 (победа "Сити") – 8.60;

2:2 – 11.00;

2:1 (победа МЮ) – 11.00.

Наименее же вероятным счетом считается 5:5, для которого действует коэффициент 351.00.

Игра пройдет 13 сентября на поле МЮ. Начало – 18:30.

После первых 3-х туров "МанСити" идет на 1 месте в турнирной таблице. У него:

9 очков;

3 победы;

0 ничьих;

0 поражений;

7 забитых голов;

2 пропущенных.

МЮ идет на 11 месте. У него:

4 очка;

1 победа;

1 ничья;

1 поражени7;

7 забитых голов;

6 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, украинский "Шахтер" практически не имеет шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В частности, на то, что команда займет место в топ-8 этапа лиги, что даст право выйти напрямую в 1/8 финала, действует коэффициент 34.00, что ставит украинцев на 31 место в списке из 36 клубов.

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