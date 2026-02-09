Более €100 тыс. штрафа и 10 лет заключения: одна из стран ужесточает борьбу с нелегальным азартом

Греция планирует ввести тюремные сроки до 10 лет и штрафы до €100 тыс. для операторов нелегального гемблинга из-за миллиардных потерь бюджета. Новое законодательство также предусматривает уголовную ответственность для игроков при повторном участии в незаконных азартных играх.

Об этом пишет Player Protection Hub. Правительство страны анонсировало масштабные законодательные изменения, которые существенно повысят ответственность как для незаконных операторов, так и для игроков, которые сознательно пользуются запрещенными платформами.

Новый правительственный проект, который планируют обнародовать в первой половине 2026 года, предусматривает одни из самых жестких санкций в Европе. За организацию нелегальных азартных игр операторам будет грозить до 10 лет лишения свободы. Кроме тюремных сроков, законопроект устанавливает значительные финансовые санкции – штрафы в размере от 50 до 100 тысяч евро.

Особенно суровые наказания будут применяться в случаях систематической деятельности, работы в больших масштабах или привлечения к азартным играм несовершеннолетних. Именно эти факторы власти рассматривают как ключевую угрозу общественной безопасности и экономике.

Изменения коснутся не только организаторов нелегального гемблинга. Законопроект также предусматривает уголовную ответственность для игроков, которые повторно участвуют в незаконных азартных играх. Таким образом правительство пытается уменьшить спрос на нелегальные платформы, осознавая, что без активного участия игроков теневой рынок не сможет существовать.

Министр цифрового управления Кириакос Пьерракакис заявил, что объем нелегального игорного рынка в Греции достигает около 1,6 миллиарда евро. Из-за теневой деятельности государство ежегодно теряет более 500 миллионов евро налоговых поступлений. По данным греческого регулятора, в 202 5 году примерно 9,5% населения страны хотя бы один раз участвовали в незаконных азартных играх.

Правительство подчеркивает, что новые правила направлены не только на наказание нарушителей, но и на защиту легального игорного сектора. Лицензированные операторы, которые платят налоги и соблюдают требования по ответственной игре, несут значительные потери из-за конкуренции с теневым рынком.

