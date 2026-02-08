Рынки прогнозов приравняли к азартным играм: что изменит решение одной из стран Европы

В Великобритании рынки прогнозов официально признали азартными играми, а их операторы обязаны получать лицензию для легальной работы. Платформы, которые будут игнорировать эти требования, могут столкнуться с уголовной ответственностью и потерей действующих лицензий.

Об этом пишет The Gamblest. Рынки прогнозов – это онлайн-платформы, где пользователи делают ставки или заключают контракты на исход будущих событий.

Речь идет не только о спорте, но и о политике, экономике, выборах, решениях центральных банков или даже погоде. Фактически участники "торгуют" вероятностью наступления того или иного события. По мнению чиновников, по своей сути такие сервисы очень близки к биржам ставок.

В зависимости от модели работы, они могут выступать либо как операторы азартных игр, либо как посредники в сфере беттинга. Именно это сходство и стало ключевым аргументом для приравнивания рынков прогнозов к азартным играм в рамках действующего британского законодательства.

Комиссия объяснила, что большинство рынков прогнозов подпадают под регулирование азартных игр и должны получить лицензию для законной деятельности в Великобритании. В то же время есть исключение – так называемые ставки на разницу цен (spread betting), которые относятся к финансовым инструментам. Они регулируются не Комиссией по азартным играм, а Управлением по финансовому регулированию и надзору.

Таким образом, решающим является не название платформы, а ее фактическая бизнес-модель и механизм взаимодействия с пользователями. Регулятор подчеркивает, что если платформа подпадает под определение азартной игры, она обязана выполнять весь комплекс требований, предусмотренных британским законодательством. Среди ключевых обязанностей:

защита прав и средств потребителей;

обеспечение прозрачности и добросовестности операций;

предотвращение мошенничества, отмывания денег и финансовых преступлений;

ответственная игра и минимизация рисков игровой зависимости.

Операторы, которые предоставляют услуги британским пользователям без соответствующей лицензии, рискуют столкнуться не только со штрафами. По словам регулятора, речь может идти об уголовной ответственности, а также о негативном влиянии на любые уже имеющиеся лицензии, которые имеет компания в других сегментах азартного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Нью-Йорк снова обсуждает легализацию онлайн-казино, чтобы легально привлекать доходы, которые сейчас уходят в теневой рынок. Планируется налог 30,5 % и лицензионный сбор $2 млн для операторов, что позволит штату получать около 1 млрд долларов в год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!