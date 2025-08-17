Более 1300 человек одновременно сыграли в лотерею в США: сколько составил главный приз

В Айове (штат США) более 1300 человек одновременно сыграли лотерейные билеты-скретч, побив мировой рекорд Гиннеса по количеству участников и превзойдя предыдущее достижение Польши на 830 человек. Событие состоялось на 40-летие лотереи Айовы, все участники получили бесплатные билеты, а самый большой приз составил 40 000 долларов.

Предыдущий рекорд 2023 года принадлежал польской лотерее Totalizator Sportowy Lotto, когда одновременно сыграли 830 человек.

Инициатором события стала лотерея Айовы, которая пригласила всех желающих в возрасте от 21 года присоединиться к празднованию в семейном парке Элвелл. Каждый участник получил бесплатный билет "Scratch, Match & Win!", что дало шанс не только побить рекорд, но и выиграть призы. По официальной информации, на месте присутствовал судья Книги рекордов Гиннеса, который фиксировал новое достижение.

По словам организаторов, все участники события также участвовали в розыгрыше дополнительных призов: главный победитель получил 40 000 долларов, а двое других – по 4000 долларов. Самый большой приз выиграла Кэтрин Бланк Пирс из Де-Мойна. Хотя не все покинули мероприятие с денежным вознаграждением, они получили возможность гордиться своим вкладом в новый мировой рекорд.

Событие имело также легкий юмористический оттенок, ведь некоторые участники шутили о собственной жизни и возможности установить рекорд. Так, одна из участниц сказала: "Я могла бы умереть завтра, но к тому времени у меня был бы мировой рекорд", подчеркивая, что участие в таком мероприятии – это уникальная возможность оставить след в истории.

Событие состоялось в честь 40-летия лотереи Айовы. Генеральный директор лотереи Мэтт Строун отметил, что именно ярмарка штата стала местом продажи первого лотерейного билета штата, и теперь он снова объединил людей в праздничной атмосфере. Участие в рекорде стало символом того, как лотерея возвращает деньги общине и создает уникальные моменты для своих жителей.

Видео и фотографии с события показали, как участники собрались на трибунах, внимательно цепляли свои билеты и одновременно нажимали на них, создавая атмосферу праздника и азарта. Праздник лотереи собрал людей всех возрастов, и для многих это было сочетание развлечения, семейного времени и шанс оставить свой след в Книге рекордов Гиннеса.

