Более 15 тыс. украинцев внесены в Реестр лудоманов: кто и как туда попадает

В Украине уже почти 15 тысяч человек официально ограничили себе доступ к азартным играм через Реестр лудоманов, но эта цифра отражает лишь часть реальной проблемы, которая значительно шире. Отмечается, что государство усиливает контроль, готовит масштабные исследования и ищет новые решения, ведь лудомания охватывает все больше людей.

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева в интервью Украинскому радио. По ее словам, игровая зависимость – это сложное социальное явление, которое невозможно решить только с помощью запретов или отдельных ограничений.

Она отметила, что государственная политика в этой сфере должна быть комплексной – сочетать профилактику, контроль, исследования и поддержку людей, которые уже столкнулись с проблемой. В течение последнего года правительство внедрило ряд инструментов ответственной игры. В частности, речь идет о возможности установления финансовых и временных лимитов, а также использования анонимных ставок.

Параллельно готовится масштабное исследование, которое должно помочь определить реальные масштабы лудомании в стране и сформировать эффективные решения. Реестр ведет государственное агентство ПлейСити. Отмечается, что это закрытая система с высоким уровнем защиты данных, доступ к которой имеют только уполномоченные субъекты.

Основная цель Реестра – ограничить доступ зависимых лиц к азартным играм. После внесения в базу все легальные игорные операторы, как онлайн, так и офлайн обязаны отказать человеку в участии в играх.

Человек может самостоятельно подать электронное заявление и выбрать срок ограничения – от 3 месяцев до 3 лет. После этого доступ к азартным играм автоматически блокируется.

Также предусмотрены другие механизмы, такие как обращение от близких родственников (родителей, супругов или детей) или решение суда (хотя таких случаев пока немного). По словам Деникеевой, подавляющее большинство записей в Реестре – это именно добровольное самоограничение, что свидетельствует о постепенном росте осознания проблемы среди граждан.

На базе ПлейСити работает специальный раздел, где каждый желающий может пройти короткий тест на игровую зависимость. Он состоит из девяти вопросов и базируется на протоколах Министерство здравоохранения Украины. Важно, что тест не является медицинским диагнозом, а лишь помогает оценить риски.

Несмотря на наличие Реестра, в Украине до сих пор нет полной медицинской статистики по игровой зависимости. Система здравоохранения пока не формирует отдельных сводных данных, что затрудняет оценку реального масштаба проблемы.

