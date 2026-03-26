Начал кричать в магазине: мужчина пришел за выигрышем $20, а стал миллионером

В США зафиксировали выигрыш джекпота, который произошел буквально "со второй попытки". 31-летний житель штата Мичиган выиграл 1 млн долларов в лотерею после того, как пришел на заправку забрать предыдущий выигрыш в 20 долларов и купил еще один билет.

Об этом сообщил оператор Michigan Lottery. Отмечается, что необычный случай произошел в округе Кент.

Мужчина зашел на АЗС поздно вечером, чтобы получить свой небольшой приз. Часть денег он решил потратить сразу же и использовал 10 долларов для покупки скретч-билета Electric 100s.

Новый билет мужчина проверил сразу в магазине. "Когда я увидел, что выиграл 1 миллион долларов, я начал кричать. Хорошо, что никого рядом не было – подумали бы, что я сошел с ума", – рассказал победитель.

Мужчина выбрал единовременную выплату вместо аннуитета (т.е. вместо получения выигрыша частями в течение нескольких лет). После налогов игроку на руки выплатят 693 тыс. долларов.

По словам мужчины, он планирует купить автомобиль. Оставшиеся средства станут сбережениями.

Свой выигрыш назвал "меняющим жизнь". По словам счастливчика, полученные деньги дают больше свободы в выборе дальнейших решений.

Подобные случаи нередко фиксируют в сегменте мгновенных лотерей. Выигрыши часто происходят после спонтанных покупок – в частности за счет повторного использования небольших призов.

