Более 200 тысяч человек находятся под запретом на азартные игры: где именно и почему

В Бельгии почти 200 тысяч человек находятся под запретом на азартные игры из-за добровольных самоисключений и процедур урегулирования долгов. Отмечается, что это рекордный показатель, который на 15% превышает начало года и закрывает доступ ко всем лицензированным казино, букмекерам и онлайн-платформам.

Об этом сообщает L'Echo. В Бельгии зафиксировано рекордное количество людей, находящихся под запретом на азартные игры. По состоянию на 1 ноября 2025 года почти 200 тысяч человек не могут посещать лицензированные казино, букмекерские пункты, залы с игровыми автоматами и легальные онлайн-платформы.

Отмечается, что это является самым высоким показателем за всю историю ведения национального реестра. Рост количества исключенных игроков связан прежде всего с резким увеличением добровольных самоисключений. Если на начало года таких людей было 56 459, то по состоянию на ноябрь 2025 года их количество достигло 65 014, что на 15% больше. Остальной список – это граждане, которые находятся в процедурах урегулирования долгов или по решению суда подпадают под запрет.

Запрещенные лица не могут участвовать ни в каких лицензированных азартных играх, кроме национальной лотереи, автоматов в киосках и кафе, а также остаются вне контроля регулятора на зарубежных нелегальных платформах. Регулятор пытается контролировать ситуацию, но часть игроков все еще пользуется платформами за пределами юрисдикции Бельгии, что создает дополнительные риски.

Эксперты отмечают, что рост добровольных самоисключений свидетельствует о большей осведомленности населения о рисках азартных игр и об активных мерах государства для предотвращения игровой зависимости. Регулятор поощряет граждан пользоваться официальными инструментами самоисключения и консультироваться со специалистами в случае проблем с контролем над азартными играми.

