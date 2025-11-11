Матчи могли быть подкуплены: Интерпол подключился к расследованию ставок в турецком футболе

В Турции расследование по делу о незаконных ставках на футбол переходит на новый этап – вскоре на допросы вызовут около 600 профессиональных игроков. Если будет доказано, что клубные руководители и судьи влияли на результаты матчей, им может грозить пожизненная дисквалификация, а клубам – понижение в дивизионе.

Об этом сообщает Türkiye Today. Расследование, начавшееся несколько месяцев назад, уже привело к десяткам дисциплинарных наказаний и арестов.

Однако теперь правоохранители готовятся перейти к следующему этапу – вызова примерно 600 игроков разного уровня для допросов. Такой шаг свидетельствует, что масштабы подпольной схемы еще далеко не полностью раскрыты.

Толчком к расследованию стала внутренняя проверка Федерации футбола Турции (TFF). После анализа активности судей выяснилось, что из 571 действующего арбитра 371 имел зарегистрированные аккаунты для онлайн-ставок, а 152 – делали их регулярно. Для профессиональных судей это является прямым нарушением правил, поскольку они имеют влияние на ход матча и не могут участвовать в любых азартных операциях, касающихся футбола.

В результате 149 судей были дисквалифицированы на срок от 8 до 12 месяцев. Отмечается, что это стало крупнейшим дисциплинарным решением в современной истории турецкого футбола и вызвало значительный общественный резонанс. В федерации и клубах начались отставки – по оценкам СМИ, только на начальном этапе свои должности оставили около 45 чиновников.

Ситуация перешла на международный уровень после того, как Интерпол передал турецким следователям данные о нелегальных ставках, которые делались через сайты, работающие в Албании, Болгарии и Северном Кипре. По этим данным, часть транзакций была связана с матчами турецких лиг. Власти уже задержали 21 человека, среди них:

17 судей, которых подозревают во влиянии на результаты матчей;

президента клуба Суперлиги "Эюпспор" Мурата Озкайю;

бывшего владельца "Касымпаши" Тургая Чинера;

других известных футбольных функционеров.

Юристы отмечают, что если будет доказано манипуляции результатами, санкции будут гораздо серьезнее, чем в случае простых ставок.

По данным турецких СМИ, следующий этап – допрос игроков, которые могли быть причастны к подпольным ставкам или получали косвенные выгоды. Среди них могут быть как представители Суперлиги, так и низших дивизионов.

