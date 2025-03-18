Более 77 000 фунтов за зависимость: пациент подал в суд на врача из-за одержимости азартными играми

Британец Фил Стивенс подал в суд на своего врача, утверждая, что его зависимость от азартных игр стала следствием приема препарата Ропинирол. Суд вынес выплату компенсации в 77 000 фунтов стерлингов, но врач не признал своей ответственности.

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Об этом пишет CasinoNieuws.nl. В 2018 году врач общей практики назначил Филлу Стивенсу "Ропинирол" – препарат, используемый для лечения болезни Паркинсона и RLS.

Побочные эффекты этого средства включают риск развития импульсивного поведения, включая азартные игры и неконтролируемые затраты, однако пациент утверждает, что врач не предупредил его об этих рисках. В течение четырех лет Стивенс активно играл в онлайн-казино, не осознавая, что это может быть вызвано действием лекарства. Он потерял все свои сбережения и сбережения своей жены, а также вынужден был продать дом, который сдавал в аренду, чтобы погасить долги.

Кроме проигрышей в азартных играх, Стивенс совершил несколько необдуманных покупок, в том числе потратил 6 500 фунтов стерлингов на рыболовное снаряжение. Осознание масштабов финансовых потерь наступило только после того, как он просмотрел свои счета вместе с адвокатом.

Мужчина подал иск, поскольку считал, что врач должен лично предупредить его о возможных побочных эффектах препарата. Его дело представлял адвокат Ангород Воган, уже имевший опыт в подобных судебных разбирательствах.

Суд присудил Стивенсу компенсацию, однако врач отказался признавать свою ответственность. Это оставило у пациента чувство вины за произошедшее. "Я рыдал, я просто не мог поверить, что я сделал. Все, что я когда-либо хотел – это прощение, но я никогда их не получу, поэтому я никогда не избавлюсь от своей вины", – признался он. BBC обратилось за комментарием к врачу, однако запрос был отклонен.

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