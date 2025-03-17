Не хватило минуты, чтобы стать богачом: житель Гонконга упустил джекпот в $9 млн

Житель Гонконга оказался в шаге от того, чтобы выиграть в лотерею 72 млн гонконгских долларов – это около $9,2 млн, или более 384 млн грн. Игрок правильно выбрал все выигрышные номера для джекпота, но не успел подать заявку до дедлайна – не хватило всего минуты.

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Как сообщает местное издание DimsumDaily, мужчина верно выбрал победные цифры: 29, 30, 36, 41, 48 и 49. Он запостил их в соцсети, однако заявку подал 16 марта в 21:15 – ровно в момент закрытия приема ставок.

В тот же вечер были объявлены результаты розыгрыша Mark Six, и выигрышными номерами стали 29, 30, 36, 41, 48 и 49, а также специальный номер 14. Джекпот в размере 72 млн гонконгских долларов достался выигрышному "спецбилету", а невезучий пользователей соцсети остался за бортом.

Еще три победителя получили вторые призы в размере по 1,7 млн гонконгских долларов ($218,8 тыс., или 9 млн грн) каждый. Также 149 победителей, занявших третье место, получили по 92 080 гонконгских долларов ($11,85 тыс., 492 тыс. грн).

Расстроенный игрок начал жаловаться в соцсетях на несправедливость. Многие подписчики посочувствовали ему, но нашлись и те, кто обвинил игрока в постановке ради привлечения внимания.

По данным Гонконгского жокей-клуба, ставки на Mark Six закрываются в 21:15 в день розыгрыша. Однако ранее некоторые онлайн-комментаторы утверждали, что ставки все еще можно было делать ровно в 21:15.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 73-летняя пенсионерка из штата Мичиган в США впервые в жизни сорвала крупный джекпот в лотерее. Женщина выиграла 500 тыс. долларов (более 20 млн грн), благодаря бесплатным купонам, полученным в онлайн-игре.

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