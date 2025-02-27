"Болонья" против "Милана": букмекеры назвали фаворита перенесенного матча Серии А

На стадионе "Ренато Далл-Aра" 27 февраля состоится перенесенный матч 9 тура Серии A "Болонья – Милан". Букмекеры считают фаворитом противостояния команду-хозайку – на победу "Болоньи" дают коэффициент 2,58, на "Милан" – 2,94.

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Шансы на ничью, судя по ставкам, тоже далеки от нулевых – коэффициент 3,2. Причиной такой оценки, вероятно, стала нестабильность "Милана" в текущем сезоне.

Так, последняя неделя для команды Сержиу Консейсау оказалась крайне неудачной. "Милан" вылетел из Лиги чемпионов, сыграв в ничью с "Фейеноордом" (1:1). Затем в Серии А команда уступила "Торино" со счетом 1:2.

В целом за последние пять матчей "Милан" выиграл лишь дважды. Особенно плохо дела у команды идут в гостевых матчах – 4 поражения из 5 выездных игр. Это не могло не сказаться на оценках букмекеров.

Результаті "Болоньи" в текущем сезоне, наоборот, довольно впечатляющие. Команда Винченцо Итальяно занимает 8-е место в еврокубках (41 балл). При этом особенно успешно "Болонья" играет на домашних матчах – из последних 9 таких игр выиграны были 7, одна сыграна в ничью, одна проиграна.

При этом в первом круге "Болонья" уже играла с "Миланом". Результатом того противостояния стала ничья 2:2, "Милан" уступил только на последних минутах.

Где смотреть матч Болонья – Милан?

Трансляция игры Болонья – Милан будет доступна на платформе Megogo. Начало матча – 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, ирландская букмекерская компания Paddy Power выплатила выигрыши всем, кто ставил на победу "Ливерпуля" в английской Премьер-лиге сезона 2024/25 – несмотря на то, что до окончания соревнований этой команде нужно сыграть еще 11 поединков. Даже если команда проиграет, выигрыши никто не потребует вернуть.

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