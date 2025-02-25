Ирландский букмекер досрочно выплатил выигрыши всем, кто поставил на победу 'Ливерпуля' в АПЛ

Ирландская букмекерская компания Paddy Power выплатила выигрыши всем, кто ставил на победу "Ливерпуля" в английской Премьер-лиге сезона 2024/25 – несмотря на то, что до окончания соревнований этой команде нужно сыграть еще 11 поединков. Сделано же это было после того, как главный преследователь "Ливерпуля" – "Арсенал" – проиграл свой последний матч и разрыв между ними увеличился до 11 очков (хотя у "Арсенала" есть еще матч в запасе).

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"Мы видели достаточно! Paddy Power досрочно выплачивает ставки на победу "Ливерпуля" в Премьер-лиге после поражения "Арсенала". Вот и всё, друзья, "Ливерпуль" – чемпион Англии", – говорится в сообщении Paddypower.news.

При этом подчеркивается: выплаты произведены только по ставкам, сделанным до 22 февраля. А потому игроки могут и дальше ставить как на то, что "Ливерпуль" одержит победу в чемпионате, так и на то, что растеряет свое преимущество.

Сами же букмекеры, кстати, не исключают, что последнее может произойти. Там напоминают, что ранее уже выплачивали преждевременно выиграши тем, кто поставил на события, которые в результате не произошли. В частности, речь идет о ставках на так и не случившийся вылет "Фулхэма" в сезоне 2023/24.

Как сообщал OBOZ.UA, главными же фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде) являются Бразилия, Франция и Испания. На победу этих сборных букмекеры выставили коэффициент 7.00 – самый низкий среди всех потенциальных участников чемпионата. На победу Украины (которая, как и множество других команд, еще не прошло отборочный этап), дают коэффициент 201.00, что обеспечивает ей место в 4-м десятке претендентов на победу.

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