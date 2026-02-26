Больше никаких ставок в кредит: страна ЕС ввела жесткое ограничение на азартные игры

Парламент Швеции одобрил ужесточение законодательства об азартных играх, расширив запрет на использование заемных средств для ставок. Поправки внесены в Закон об азартных играх и направлены на снижение долговой нагрузки граждан и усиление защиты потребителей.

Об этом сообщает iGaming Today. Отмечается, что новые ограничения вступят в силу с 1 мая 2026 года.

Что именно запрещается

Новые нормы обязывают лицензированных операторов и их агентов:

не принимать ставки, сделанные за счет кредитных средств ;

; не содействовать получению игроками займов для участия в азартных играх.

Под запрет подпадают любые формы "игры в долг", включая:

кредитные карты;

банковские кредиты;

оплату по инвойсам (с отсрочкой платежа);

(с отсрочкой платежа); займы у частных лиц.

Онлайн-операторы должны будут технически заблокировать возможность оплаты кредитными картами, а наземные пункты — информировать клиентов о новых правилах. Если компании станет известно, что ставка финансируется за счет займа, транзакцию необходимо отклонить.

Исключение для отдельных лотерей

Послабления возможны лишь для некоторых лотерей, действующих в общественных интересах. Однако и в этом случае кредитный риск будет строго ограничен суммой 1480 шведских крон (примерно $140).

Контроль за внедрением новых требований осуществляет национальный регулятор — Spelinspektionen. Ведомство разрабатывает дополнительные инструкции для операторов, чтобы обеспечить соблюдение обновленных правил.

Шведские власти рассчитывают, что ужесточение норм сократит число проблемных игроков и снизит уровень потребительской задолженности, связанной с азартными играми.

Как уже сообщал, румынский Сенат запретил доступ к азартным играм до 21 года – аналогичный возрастной порог действует в Бельгии, Греции, Литве и Нидерландах, а также рассматривается в Болгарии. Также в стране ввели жесткие правила продвижения азартных игор, запретив их онлайн-рекламу с 6:00 до 24:00, а такжеиспользования публичных лиц в их продвижении независимо от платформы.

