Страна-соседка Украины запретила азартные игры до 21 года: что сказала автор закона

Румынский Сенат запретил доступ к азартным играм до 21 года, а также рекламу гемблинга с участием публичных лиц. Сейчас в Румынии разрешается играть в азартные игры с 18 лет.

Два отдельных соответствующих законопроекта были приняты ранее на этой неделе, сообщила автор инициативы по поднятию возрастного порога, депутат от Национал-либеральной партии Ралука Туркан. Она подчеркнула, что ее предложение поддержали все коалиционные политсилы.

Постановление Туркан назвала "четкой победой в защите детей и молодежи от азартных игр". "Я рада, что к моей инициативе присоединились депутаты из всех партий правящей коалиции – USR, PSD и UDMR, которые поняли, что защита молодежи должна быть выше любых политических споров", – подчеркнула политик.

Первый законопроект предусматривает повышение минимального возраста доступа к азартным играм с 18 до 21 года – это необходимый шаг для уменьшения уязвимости молодежи к аддиктивному поведению в критический период развития. Сейчас аналогичный возрастной порог действует в Бельгии, Греции, Литве и Нидерландах, а также рассматривается в Болгарии.

Второй законопроект вводит жесткие правила рекламы: запрет онлайн-рекламы азартных игр с 6:00 до 24:00 и полный запрет использования публичных лиц в их продвижении независимо от платформы.

"Мы больше не позволим использовать образы знаменитостей для привлечения подростков к серьезному риску. Прибыль индустрии азартных игр не может строиться на уязвимости детей и молодежи", – добавила она.

"Согласно последнему исследованию организации Salvați Copiii, 14% старшеклассников в течение последнего года пробовали азартные игры, 27% употребляют алкоголь, 24% – энергетические напитки, 19% курят сигареты, а 16% пользуются электронными сигаретами. Каждый десятый ребенок имеет в семье человека, зависимого от азартных игр. Зависимость – это проблема психического здоровья, которая требует четких правил и срочных мер", – подчеркнула Туркан.

После принятия в Сенате законопроекты по борьбе с зависимостью от азартных игр должны быть рассмотрены и вынесены на голосование в Палате депутатов, которая является решающей инстанцией.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Евросоюзе предлагают ввести единый налог для компаний, работающих в сфере онлайн-гемблинга и ставок. Полученные средства планируют направить на финансирование образования и молодежной политики.

