Борьба с "серый гемблингом" как часть евроинтеграции: как страна ЕС прокладывает путь в еврозону

В Болгарии борьба с серой экономикой и нелицензированными азартными играми стала драйвером для вступления в еврозону. В правительстве стране уверены, что присоединение к еврозоне позволит эффективнее бороться с большими объемами "серых" средств, в частности с несанкционированной игорной деятельностью.

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Как сообщает NEXT.io, во время национальной дискуссии по борьбе с зависимостью среди молодежи заместитель премьер-министра Болгарии Атанас Зафиров отметил важность вступления страны в еврозону. По его словам, это станет ключевым шагом в преодолении теневой экономики и нелегального игорного бизнеса.

Выступая в Национальном центре информации и документации, Зафиров подчеркнул, что присоединение к еврозоне позволит эффективнее бороться с большими объемами "серых" средств, в частности с несанкционированной игорной деятельностью, которая не контролируется государством. Зафиров также обратил внимание на отсутствие действенных механизмов контроля за нелегальным игорным бизнесом, который, по его словам, превратился в серьезную социальную проблему.

Он призвал к усилению общественной осведомленности о рисках игровой зависимости и к обсуждению комплексных политических решений.

Заместитель министра внутренних дел Филипп Попов, в свою очередь, отметил, что нелегальные игорные платформы часто используются как источник финансирования организованной преступности. По его словам, существуют связи между игорной мафией и торговлей наркотиками, оружием и людьми. Кроме того, многие серверы, которые обеспечивают работу таких платформ, размещены за пределами Болгарии, что существенно усложняет работу правоохранительных органов.

Министр финансов Теменужка Петкова выступила в поддержку этого курса, подчеркнув, что переход на евро - это залог финансовой стабильности страны на фоне глобальной турбулентности. Так она прокомментировала инициативу президента Румена Радева провести референдум по вступлению в еврозону. Радев назвал голосование "демократическим механизмом", который поможет восстановить доверие граждан к институтам и обеспечить открытый диалог.

Несмотря на сопротивление президента, Петкова заявила, что Болгария уверенно движется к намеченной дате вступления. Она назвала идею референдума попыткой подорвать стратегическое направление страны и подтвердила, что правительство продолжит активную работу над интеграцией с еврозоной.

Этот конфликт отражает более глубокие разногласия в болгарском политикуме относительно темпов и последствий евроинтеграции. В то же время правительство все больше связывает реформы в экономике - в частности борьбу с теневыми финансовыми потоками - с выполнением условий присоединения к единой европейской валюте.

Хотя Болгария уже выполняет часть критериев Маастрихта, таких как низкая инфляция и бюджетная дисциплина, окончательная конвергенция требует также укрепления правовых и финансовых институтов, прозрачности и надлежащего регулирования.

Борьба с нелегальным игорным бизнесом и теневой экономикой может стать решающим доказательством готовности Болгарии соответствовать ожиданиям Европейского центрального банка и Еврокомиссии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, онлайн-гемблинг стремительно растет, но вместе с ним - и активность нелегальных платформ, которые используют криптовалюты и ИИ. По словам экспертов, Украина должна ввести системный подход к регулированию, основанный на опыте ЕС и участии всех игроков рынка в борьбе с нелегалами.

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