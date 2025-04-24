Нелегалы в тени цифрового казино: как Европа борется с онлайн-гемблингом и что должна сделать Украина

Онлайн-гемблинг стремительно растет, но вместе с ним – и активность нелегальных платформ, использующих криптовалюты и ИИ. По словам экспертов, Украина должна внедрить системный подход к регулированию, основанный на опыте ЕС (Европейский Союз) и участии всех игроков рынка в борьбе с нелегалами.

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Об этом рассказал глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. Последние годы показали стремительную трансформацию рынка азартных игр, в первую очередь за счет переноса активности в онлайн.

Такая эволюция создает не только новые возможности развития легального бизнеса, но и серьезные риски, связанные с активностью нелегальных платформ. "Они [нелегалы] очень активно используют онлайн-продукты и инструменты для привлечения игроков и популяризации своих услуг", – отмечает эксперт.

Это приводит к серьезным вызовам как для государства, так и для легального бизнеса и для самих игроков. Нелегальные игровые заведения пользуются современными технологиями, чтобы избегать надзора, анонимизировать транзакции и манипулировать аудиторией. Особенно это касается использования криптовалют, обеспечивающих полную непрозрачность денежных потоков. "Биткоин и другие цифровые активы позволяют злоумышленникам оставаться анонимными", – отмечает Кучухидзе.

Кроме того, злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект, чтобы обходить системы верификации пользователей. Европейские страны демонстрируют конкретные примеры борьбы с нелегальным гемблингом:

Швеция снизила долю "черного рынка" до 5%, благодаря слаженной работе регулятора и эффективным мерам защиты игроков;

снизила долю "черного рынка" до 5%, благодаря Великобритания через UK Gambling Commission предупреждает о росте онлайн-мошенничества , в том числе на платформах, предлагающих параллельно "финансовые услуги".

через UK Gambling Commission предупреждает о , в том числе на платформах, предлагающих параллельно "финансовые услуги". в Нидерландах с начала года было удалено более 20 незаконных приложений, маскировавшихся под легальные казино. Благодаря платформе Meld Vals Spel, игроки могут самостоятельно жаловаться на подозрительный контент.

Эксперт отмечает, что в Украине необходимо адаптировать современные подходы, где не только государство, но и игроки и легальные операторы становятся частью системы безопасности. "В Украине очень важно создать такие условия, при которых государственные органы, организаторы гемблинга и даже сами игроки станут "агентами борьбы" с нелегалами", - резюмирует Кучухидзе.

В мире цифровых ставок борьба с теневыми участниками невозможна без усиления киберзащиты, расширения инструментов аналитики и международного сотрудничества. "Направление кибербезопасности в сфере гемблинга будет усиливаться и будет играть все большую роль в стратегиях регуляторов ", – подчеркивает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине урегулировали правила рекламы азартных игр – новые правила действуют с 1 апреля. Впрочем, распространять ее в медиа до утверждения органами сорегулирования все равно пока нельзя.

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