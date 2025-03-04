"Боруссия" против "Лилля": названо фаворита матча 1/8 ЛЧ

Дортмундская "Борусия" является фаворитом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лилля". На победу немецкой команды букмекеры дают коэффициент 1.63, тогда как на французскую – 5.20. Матч состоится на поле "Боруссии" 4 марта.

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Немного выше, чем победа "Лилля", оценивается вероятность ничьи. На такой результат действует коэффициент 4.20.

Впрочем, самым вероятным счетом матча букмекеры видят 1:1 – на него ставки принимаются по коэффициенту 6.90. А кроме него:

1:0 (победа "Боруссии") – 8.00;

2:0 (победа "Боруссии") – 8.10;

2:1 (победа "Боруссии") – 8.60.

Меньше всего букмекеры верят в счет 0:3 (победа "Лилля") – на него действует коэффициент 37.00. А также:

1:3 (победа "Лилля") – 29.00;

2:3 (победа "Лилля") – 29.00;

0:2 (победа "Лилля") – 22.00;

3:2 (победа "Боруссии") – 20.00.

Самым вероятным претендентом на гол букмекеры видят игрока "Боруссии" Серу Гирасси. Для него действует коэффициент 2.00. А кроме того:

Джонатана Дэвида ("Лилль") – 3.30;

Джейми Байноу-Гиттенса ("Боруссия") – 3.60;

Карима Адееми ("Боруссия") – 3.60.

Как сообщал OBOZ.UA, в паре же "Реал" – "Атлетико" букмекеры видят фаворитом королевский клуб. На его победу дают коэффициент 1.92, а на "матрасников" – 4.20.

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