"Реал" против "Атлетико": названо фаворита одного из главных матчей 1/8 ЛЧ

В центральном матче первого игрового дня (4 марта) стадии 1/8 Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет с мадридским "Атлетико". Игра состоится на поле "Реала" – и именно его видят фаворитом букмекеры. На победу королевского клуба дают коэффициент 1.92.

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Шансы на победу "Атлетико" оцениваются гораздо ниже. На такой исход поединка букмекеры дают коэффициент 4.20.

Немного выше оценивается вероятность ничьи. На такой результат действует коэффициент 3.55.

Впрочем, самым вероятным счетом матча букмекеры видят 1:1 – на него ставки принимаются по коэффициенту 6.00. А кроме него:

1:0 (победа "Реала") – 7.90;

2:0 (победа "Реала") – 8.80;

2:1 (победа "Реала") – 9.10.

Меньше всего букмекеры верят в счет 0:3 (победа "Атлетико") – на него действует коэффициент 32.00. А также:

2:3 (победа "Атлетико") – 29.00;

1:3 (победа "Атлетико") – 25.00;

3:2 (победа "Реала") – 22.00.

Самыми вероятными претендентами на гол букмекеры видят игроков "Реала" – Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Для них действует коэффициенты 2.00 и 2.50 соответственно.

Среди игроков "Атлетико" больше всего верят в Александра Серлотта. На то, что ему удастся забить гол, дают коэффициент 3.50.

Как сообщал OBOZ.UA, главным же фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона 2024/25 букмекеры видят именно "Реал". На его победу в турнире они дают коэффициент 4.33 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в нидерландский "Фейенорд" – на его победу дают коэффициент 201.00.

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