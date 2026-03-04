"Боялась спать ночью": в соцсетях рассказали необычную историю украинки, которая сорвала куш в лотерее

Украинка из маленького городка в начале 2000-х годов выиграла 40 тыс. гривен в лотерею, но вместо радости получила страх за собственную безопасность – местная газета написала о победе еще до фактической выплаты денег, указав место работы и личные данные. По словам знакомых победительницы, женщина после этого "боялась спать ночью".

Историю обнародовала пользовательница соцсети Threads в комментариях под постом с поиском реальных победителей лотерей в Украине. Автор ответила так:

"Мамина коллега выиграла 40 тысяч в начале 2000-х. Из минусов – местная газета написала об этом еще до того как она получила деньги, еще и отметили где и кем работает, и что сама воспитывала 2 дочерей. Для нее это было ужасом. В городке, где зарплаты не превышали 500 грн, которые еще и частями давали. Она боялась спать ночью, потому что жила в конце улицы возле леса. Потому сразу, как получила (деньги. – Ред.), купила 2 квартиры, и об этом тоже написали в газете – уже по ее просьбе".

Комментаторов больше всего впечатлила именно покупательная способность суммы. Одна из пользователей написала: "Не знаю что меня больше поразило: выигрыш в 40 тыс. или то, что за те средства можно было 2 квартиры приобрести".

Другие комментаторы также обсудили изменение цен на недвижимость за прошедшие годы: "До полномасштабного у нас в маленьком городке на западе можно было купить квартиру за пару тысяч евро. Правда, с полномасштабным и спросом на квартиры цена выросла". "Я аж слезу пустила, как цену увидела", – поделились пользователи соцсети.

