Падение с кровати принесло студентке джекпот: как девушка смогла выиграть $130 000

Студентка-медсестра из Бедфорда выиграла джекпот в $130 000 благодаря спонтанному походу за лотерейным билетом после падения с кровати. После уплаты налогов она получила $95 225 долларов и планирует потратить их на долги, автомобиль и сбережения.

Об этом пишет People. Молодая студентка пережила настоящее чудо, после того как она случайно упала с кровати во время дремоты, девушка решила не возвращаться ко сну, а пойти в магазин и приобрести лотерейный билет.

Именно этот спонтанный поступок принес ей джекпот в размере $130 000, или около $95 225 долларов после уплаты налогов, что стало неожиданным и счастливым поворотом в ее жизни. История развернулась в День святого Валентина, когда после долгого рабочего дня студентка решила немного вздремнуть, однако сон прервало неудачное падение с кровати.

Не желая засыпать снова, она отправилась в местный Walmart и использовала один доллар, выигранный на предыдущем лотерейном билете, чтобы приобрести билет. Выигрышный билет она приобрела лишь за девять минут до вечернего розыгрыша, что идеально совпало с номерами 4-8-11-21-23, и принесло ей главный приз.

По словам студентки, этот выигрыш был настоящим знаком судьбы. Она планирует использовать средства на погашение части долгов, приобретение нового автомобиля, пополнение сбережений и уменьшение рабочей нагрузки, чтобы больше времени посвятить завершению обучения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, житель прифронтовой Лозовой в Харьковской области Владимир Федорович получил 190 тыс. грн в государственной лотерее. Это его самый большой выигрыш за все время участия, поэтому он не сразу поверил в свою удачу.

