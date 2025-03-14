Бразильские клубы получат ошеломляющие выплаты от букмекеров: раскрыты суммы контрактов "Коринтианс", "Палмейрас" и других

Ведущие футбольные клубы Бразилии должны получить ошеломляющий 1 млрд бразильских реалов – а это около 151 млн долларов – от букмекерских компаний в 2025 году. Это свидетельствует о том, что доходы бразильских клубов из элитного дивизиона от спонсорских контрактов с букмекерами заметно возросли.

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Об этом сообщает iGamingBrazil. Отмечается, что уже все 20 клубов бразильской Серии А имеют партнерские отношения с букмекерскими конторами.

Из них 16 клубов имеют гемблинг-компанию в качестве основного спонсора, а остальные четыре – более мелкие спонсорские соглашения. "Мирасол" и "Брагантино" при этом не имеют прямых контрактов, но сотрудничают с беттинг-компаниями в других форматах.

Стоимость спонсорства ставок на клубы Серии А сильно варьируется. В частности:

"Коринтианс" имеет контракт на три года с Esportes da Sorte на сумму 309 млн реалов, или 53,4 млн долл.;

имеет контракт на три года с на сумму 309 млн реалов, или 53,4 млн долл.; "Палмейрас" и SportingBet – 3-летний контракт на 300 млн реалов, т.е. почти 52 млн долл.;

3-летний контракт на 300 млн реалов, т.е. почти 52 млн долл.; "Атлетико-МГ" и H2Bet имеют 3-летний контракт на сумму 180 млн реалов, или 31,1 млн долл.;

"Фламенго" и Pixbet заключили договор на 2 года на 170 млн реалов, т.е. более 29 млн долл.;

заключили договор на 2 года на 170 млн реалов, т.е. более 29 млн долл.; "Ботафогу" и VBet заключили контракт на три года на сумму 165 млн реалов, или 28,5 млн долл.;

заключили контракт на три года на сумму 165 млн реалов, или 28,5 млн долл.; "Сан-Паулу" и Superbet заключили трехлетний контракт на 156 млн реалов, или почти 27 млн долл.;

заключили трехлетний контракт на 156 млн реалов, или почти 27 млн долл.; "Гремио" и Alfa имеют 3-летний контракт на сумму 150 млн реалов, или 25,9 млн долл.;

имеют 3-летний контракт на сумму 150 млн реалов, или 25,9 млн долл.; аналогичная сумма трехлетнего контракта у Alfa и с "Интернасьонал" – 150 млн реалов;

и с – 150 млн реалов; у " Флуминенсе" и Superbet до 2026 года продолжается действие 3-летнего соглашения на сумму 126 млн реалов, или почти 21,8 млн долл.;

до 2026 года продолжается действие 3-летнего соглашения на сумму 126 млн реалов, или почти 21,8 млн долл.; "Васко да Гама" и Betfair работают по 2-летнему соглашению на 115 млн реалов, или почти 20 млн долл.;

работают по 2-летнему соглашению на 115 млн реалов, или почти 20 млн долл.; "Крузейро" и Betfair имеют 2-летний контракт на 84 млн реалов, т.е. 14,5 млн долл.;

"Форталеза" и Cassino сотрудничают в рамках 2-летнего контракта на 70 млн реалов, это 12,1 млн долл.;

сотрудничают в рамках 2-летнего контракта на 70 млн реалов, это 12,1 млн долл.; у "Витория" и 7K имеется трехлетний контракт на 60 млн реалов, или 10,3 млн долл.;

имеется трехлетний контракт на 60 млн реалов, или 10,3 млн долл.; "Сеара" заключила трехлетний договор с Esportes da Sorte на 46 млн реалов, т.е. 7,9 млн долл.;

заключила трехлетний договор с на 46 млн реалов, т.е. 7,9 млн долл.; "Спорт" и Betnacional сотрудничают по двухлетнему договору на сумму 44 млн реалов, или 7,6 млн долл.;

сотрудничают по двухлетнему договору на сумму 44 млн реалов, или 7,6 млн долл.; "Жувентуде" и Stake имеют двухлетнюю договоренность, которая будет действовать до конца 2025 года, на сумму 30 млн реалов, или около 5 млн долл.

А вот "Байя" не стала раскрывать стоимость контракта с Viva Sorte Bet. Известно лишь, что он является "крупнейшим в истории клуба". Также не разглашается сумма сделки между "Сантус" и Blaze, которая действительна лишь до апреля-2025.

"Бразильский футбол становится все более и более профессиональным, привлекая крупных игроков и увеличивая свою глобальную известность. Это делает продукт привлекательным для крупных компаний, которые, естественно, будут стремиться инвестировать. Налицо логичное движение клубов к тому, чтобы достойно оценить свои бренды и привлечь более высокие доходы от своих футболок", – рассказал директор по маркетингу End to End Бруно Брум.

Одновременно с этим в Бразилии замечают заметный рост ставок на футбол. В 2024 году их было уже на 25% больше, чем в 2023-м. Разовые контракты также значительно увеличились – с семи в 2023 году до 25 в 2024 году, а это рост сразу на 257%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время итальянские клубы Серии А обеднели на сотни миллионов евро из-за запрета на сотрудничество с букмекерскими конторами. В связи с этим правительство Италии может отменить запрет на спонсорство в футболе и рекламу ставок.

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