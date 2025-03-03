Обеднели на сотни миллионов евро: из-за кризиса Серии А в Италии захотели вернуть букмекеров в футбол

Правительство Италии может отменить запрет на спонсорство в футболе и рекламу ставок. Причиной стали финансовые проблемы клубов Серии А, которые потеряли суммарно до 700 млн евро – по 100 млн в год за последние годы.

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Как сообщает Pressgiochi и другие итальянские СМИ, Commissione Cultura del Senato (Комиссия по культуре Сената) уже готовится обсудить предложение, которое может снять запрет на спонсорство букмекерских компаний в спортивных мероприятиях. Переговоры якобы уже начались и являются частью "более широкой инициативы по реформированию футбола".

Отмечается, что Итальянская федерация футбола (FIGC) и руководство Серии А давно настаивают на отмене. Они утверждают, что запрет ставит итальянские клубы в невыгодное положение по сравнению с другими европейскими.

Многие команды уже старались обходить ограничения, сотрудничая с информационно-развлекательными подразделениями букмекеров, например "Интер" с Betsson Sport. Однако в случае отмены запрета клубы смогут заключать полноценные спонсорские соглашения с букмекерскими компаниями, что обеспечит им серьезный финансовый прирост.

При этом ожидается, что потенциальная отмена запрета будет распространяться только на авторизованных игровых операторов. Также инициатор предлагают выделять часть доходов от спортивных ставок организаторам мероприятий и футбольной системе – в частности, не менее 1,1% в фонд строительства новых стадионов и модернизации существующих объектов.

Запрет на рекламу азартных игр и ставок был введен в Италии в 2018 году и заработал в полную силу с 2019 года. Под запрет попала как прямая, так и косвенная реклама гемблинга и беттинга через различные медиаканалы, включая спортивные мероприятия.

Изначально ограничения были направлены на борьбу с игровой зависимостью и защиту потребителей. Однако в результате меры оказали значительное влияние на футбольную индустрию в Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, Формула-1 собирает новых партнеров из мира гемблинга. В частности, о начале сотрудничества объявил международный оператор лотерей Allwyn. Кроме того, компания также подписала соглашение с британской командой McLaren – действующими обладателями Кубка конструкторов Формулы-1.

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