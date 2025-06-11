Британец сорвал куш на лошадиных бегах: как с £30 ему удалось выиграть более £53 тысяч

В Великобритании игрок из Крамлингтона выиграл £53 220, сделав ставку Lucky 15 стоимостью £30 на утренние гонки во Франции. Все четыре его прогноза оказались точными, и теперь это одна из самых ярких ставок 2025 года.

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Об этом пишет The Sun. В городке Крамлингтон, что к северу от Ньюкасла, один клиент букмекерской компанииWilliam Hill превратил £30 в £53 220,20, разместив ставку типа Lucky 15 на конные скачки, которые проходили во французском городе Дьепп.

Ставка была сделана утром в магазине William Hill, и уже к полудню игрок стал настоящей легендой среди местных. Lucky 15 - это тип комбинированной ставки, которая состоит из четырех лошадей и 15 вариантов результатов. Чтобы получить серьезный выигрыш, нужно угадать как минимум три исхода. Но в этом случае - все четыре лошади выиграли свои забеги:

10:20 – Register (коэффициент 10/1);

10:51 – Folly Foot (14/1);

11:23 – Golden Falls (12/1);

11:55 – Astorius (7/1).

Это была ставка в обе стороны по 2 фунта на каждую из 15 комбинаций – всего £30, которые превратились в £53 220,20. "Это редкий случай. Таких выигрышей в скачках не случается ежедневно. Мы искренне поздравляем этого игрока – он показал точность, интуицию и немного удачи", – сказал представитель William Hill, Ли Фелпс

Он также вспомнил, что несколько дней назад букмекерская компания уже потеряла около £23 000 на другой крупной победе - так что неделя оказалась очень "щедрой" для клиентов. Lucky 15 - это ставка, которая охватывает 15 различных комбинаций:

4 ординара (одиночные ставки);

6 двойных;

4 тройных;

1 четырехкратная комбинация.

Это популярная стратегия среди опытных игроков, ведь даже если одна лошадь не выигрывает, шанс на прибыль остается. В этом случае игрок попал всю комбинацию, что бывает крайне редко - особенно с такими высокими коэффициентами.

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