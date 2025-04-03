Британец выиграл особняк, но покинул его через три дня: что произошло

Британец Глен Элми выиграл в лотерею особняк, но из-за угрозы эрозии вернул ключи и попросил денежный эквивалент стоимости дома. Однако его заверили, что никаких проблем с эрозией нет, и вернуть средства невозможно. Пока дом стоит без хозяина, а местные жители продолжают наблюдать за ситуацией.

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Об этом пишет Daily Star. Британец Глен Элми, обычный литейщик из Уолсолла, выиграл в лотерею роскошный особняк Stealth House в Девоне.

Дом, оцененный в 3 миллиона фунтов стерлингов, имел бассейн, футуристический дизайн и невероятный вид на океан. Это должно было стать исполнением мечты для его семьи, но всего через три дня Глен решил покинуть поместье. Одной из главных обстоятельств такового решения стала береговая эрозия. Глен обнаружил, что один из углов дома расположен всего в двух метрах от обрыва. Это вызвало серьезные опасения по поводу безопасности жилья.

"Если бы я сам проектировал дом, он выглядел бы именно таким образом", - радовался Элми после выигрыша. Но после оценки рисков решил не рисковать жизнью своей семьи. Компания Omaze, организовавшая лотерею, заявила, что провела все необходимые проверки перед покупкой недвижимости. По их словам, никаких серьезных угроз для дома не было обнаружено, и он полностью застрахован.

"Мы провели все необходимые исследования и экспертизы, и никаких серьезных рисков не было обнаружено", – заявили в Omaze. Однако местные жители подтверждают, что побережье Девона действительно страдает от оползней. Вокруг пляжей установлены предупреждающие знаки о падении камней, что лишь усиливает тревогу по поводу стабильности территории.

Глен Элми решил вернуть ключи и потребовать денежную компенсацию, эквивалентную стоимости недвижимости. Он больше не возвращался к Stealth House, и дом все еще остается пустым.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Луцке разыскали счастливого обладателя билета №0038096, выигравшего 1 млн гривен в государственной лотерее. Победительницей стала жительница города по имени Эвелина (фамилия не раскрывается). Женщина уверяет, что стала богаче благодаря семейной традиции участвовать в лотерее, которую переняла от отца.

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