Сорвала джекпот на 1 млн грн: в Украине разыскали победительницу лотереи

В Луцке разыскали счастливого обладателя билета №0038096, выигравшего 1 млн гривен в государственной лотереи. Победительницей стала жительница города по имени Эвелина (фамилия не раскрывается). Женщина уверяет, что стала богачкой благодаря семейной традиции участвовать в лотерее, которую переняла от отца.

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Об этом сообщает сайт государственных лотерей "М.С.Л.". Победный билет, купленный в Луцке, стоил 40 грн. Ранее организаторы активно разыскивали победителя 1324-го тиража, так как счастливчик мог упустить выигрыш.

Отмечается, что розыгрыш провели еще в марте, однако имя победительницы стало известно только в начале апреля. На что потратит выигранные деньги, она пока не разглашает.

Жительница Луцка рассказала, что своим выигрышем обязана отцу – именно он был инициатором участия в лотерее. "Впоследствии это стало нашей семейной традицией", – отметила она. Впрочем, хоть семья много лет участвовала в лотерее, больших выигрышей до сих пор не было.

Чтобы увеличить свои шансы в этот раз, будущая победительница приобрела сразу три билета. "Билеты, как всегда, проверял папа. Во время прямого эфира он записывает номера шариков, а затем тщательно сверяет их с билетами. Представьте его эмоции, когда он услышал, что джекпот выиграли в Волынской области!", – поделилась Эвелина.

Она стала уже второй миллионершей в "Лото-Забава" в 2025 году и 436-й за всю историю проведения лотереи. Первый крупный победитель этого года, Сергей, сорвал джекпот во время 1323 тиража.

Это не первые большие выигрыши украинцев в лотереях. К примеру, 16 февраля 2025 года пенсионерка из Житомира выиграла 300 000 гривен в дополнительном конкурсе "Парочка".

Как сообщал OBOZ.UA, победительница лотереи в Техасе (США) уже больше месяца не может получить свой выигрыш в размере 83,5 млн дол. Средства оказались заблокированными после смены правил штата по лотереям.

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