Британец выиграл в лотерею самую дорогую квартиру и решил продать: сколько стоит и куда пойдут деньги

В Великобритании Роджер Кана купил лотерейный билет за £10 и выиграл георгианский таунхаус в Лондоне стоимостью £4,5 миллиона. Благодаря этому выигрышу он смог обеспечить финансовую стабильность своей семьи и подарить своему сыну лучший старт в жизни.

Видео дня

Об этом пишет The Sun. Самую дорогую квартиру страны, оцененную в £4,5 миллиона, приобрел будущий отец всего за £10 благодаря розыгрышу Omaze.

Роджер Кана выиграл георгианский таунхаус в мае, расположенный неподалеку от Боро-Маркет в Лондоне, и уже решил его продать. Этот пятиэтажный четырехкомнатный дом с видом на Шард стал символом невероятной удачи и финансового скачка для победителя.

Роджер и его жена Шалини приняли решение продать дом, чтобы обеспечить своему новорожденному сыну "лучший возможный старт". Благодаря выигрышу семья смогла оставить арендованную квартиру в Гейзи и переехать в центр Лондона, где чувствует себя значительно увереннее и безопаснее. Кроме самой недвижимости, супруги также получили £250 000 наличными.

Таунхаус Роджера отмечается не только своей исторической архитектурой, но и современным интерьером. В доме кухня выполнена на заказ, роскошные ванные комнаты и стальные пристройки, которые открывают вид на сад, созданный победителями Золотой цветочной выставки в Челси.

Представитель Omaze отметил, что все победители имеют полную свободу распоряжаться своим выигрышем: жить в доме, сдавать его в аренду или продавать, что позволяет мгновенно стать мультимиллионером. Omaze также подчеркивает, что помимо недвижимости победители получают наличные, а вся программа организована без ипотеки, гербового сбора и дополнительных юридических расходов.

Еще до недавнего времени Роджер Кана, который переехал в Великобританию из Гоа восемь лет назад, экономил на депозит для ипотеки, однако благодаря счастливому билету смог обеспечить финансовую стабильность своей семьи. "Весь этот опыт был действительно трансформационным для нас – мы чувствуем себя невероятно счастливыми", – отметил он.

