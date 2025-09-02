Поставил все и сорвал джекпот: американец приобрел 162 билета в лотерею

Американец из Южной Каролины поставил все на одну комбинацию чисел 1-7-3-1, купив 162 одинаковых билета в лотерее Pick 4. Риск оказался удачным – он сорвал рекордный выигрыш в 811 000 долларов (33,6 млн гривен).

Об этом пишет UPI. Житель региона Лоукантри почувствовал, что его счастливые числа – 1-7-3-1, это предчувствие оказалось настолько сильным, что мужчина решил действовать смело.

Он потратил 339 долларов и купил сразу 162 билета на один и тот же розыгрыш лотереи Pick 4, которая проводится в штате Южная Каролина. Свою покупку он сделал в магазине Towne Centre Market на Северном шоссе 17 в городе Маунт-Плезант. Уже через несколько дней этот шаг обернулся историческим достижением.

Когда 7 августа были объявлены результаты, выяснилось, что его комбинация стала выигрышной. Благодаря своему решению мужчина сорвал джекпот в размере 811 000 долларов США, что эквивалентно примерно 33,6 миллиона гривен.

Этот результат стал крупнейшим в истории лотереи Pick 4, ведь никогда ранее одному игроку не выплачивали такой суммы в рамках этого формата игры. Сам счастливчик признался, что был очень взволнован, когда узнал о своей победе. По его словам, интуиция на этот раз действительно не подвела, и риск оправдался наилучшим образом.

Интересно, что его уверенность вдохновила еще одного покупателя в том же магазине. Услышав разговор о счастливой комбинации, другой игрок решил тоже приобрести несколько билетов с числами 1-7-3-1. И хотя его выигрыш был значительно скромнее, он все же получил 25 400 долларов (около 1 миллиона гривен).

История жителя Южной Каролины быстро разлетелась американскими медиа и стала примером того, что порой вера в собственные ощущения может привести к потрясающему результату. В то же время эксперты отмечают, лотерея всегда остается игрой случая, и повторить такой успех практически невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, житель округа Принс-Джордж, штат Мэриленд, случайно приобрел два одинаковых лотерейных билета для одного розыгрыша Powerball Double Play, каждый из которых принес ему по $500 000. Общий выигрыш составил $1 миллион, и мужчина планирует использовать эти средства для поддержки своей семьи.

