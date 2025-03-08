Британка 4 года боролась за миллионный джекпот: как садовнице удалось победить крупную игорную контрону

Ирландская игорная компания Paddy Power будет обязана выплатить 1 млн фунтов стерлингов (около 1,29 млн долл.) своей клиентке, британской садовнице Коррин Дарбер. Женщина выиграла миллионный джекпот в игре Wild Hatter, но получила только 20 тыс. фунтов. Из-за этого ей пришлось обратиться в суд.

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Как сообщает BBC, решение в пользу Дарбер вынес судья Выского суда Ритчи, который постановил, что Paddy Power обязана выплатить женщине полную сумму выигрыша. Спор тянулся более четырех лет, с октября 2020 года.

Тогда Дарбер сорвала т.н. Monster Jackpot – в сумме 1 097 132,71 фунтов стерлингов. Однако в Paddy Power заявили, что "произошла нестыковка" и выплатили только 20 265,14 фунтов.

Недовольной клиентке сообщили, что Paddy Power может предложить ей только меньший Daily Jackpot. Якобы исход игры был определен генератором случайных чисел, показавших ежедневный джекпот, но "ошибка повлияла на анимацию игры и показала неправильный результат". Компания ссылалась свои "Условия и положения", в которых указывалось: "в случае расхождений между изображением на экране и записями сервера окончательными будут записи сервера".

Получив отказ в получении Monster Jackpot, Дарбер инициировала судебное разбирательство. Возмущенная садовница утверждала в суде, что Paddy Power должна придерживаться правил игры и что выигрыш должен определяться вращением колеса джекпота.

Судья в итоге признал, что правила, озвученные клиентам, должны иметь приоритет над "Условиями и положениями". Тем более, что этот документ состоял из 44 страниц текста мелким шрифтом.

"Нельзя ожидать, что потребитель сможет прочитать и понять их – особенно условия, на которые ссылается ответчик в своей защите, – если они не будут прямо указаны истцу как до открытия счета, так и в каждом последующем случае, когда истец пользовался услугами ответчика", – постановил суд.

Дарбер после победы в суде заявила, что миллион фунтов изменит жизнь ее семьи. "Мы будем выплачивать их ипотеку и наслаждаться нашей пенсией", – сказала она. Также Дарбер заявила, что больше никогда не будет делать ставки с Paddy Power.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее игрок американского онлайн-казино DraftKings выиграл 9,28 миллиона долларов. Это уже назвали крупнейшим джекпотом в истории iGaming-индустрии в США.

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