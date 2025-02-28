Такого в США еще не видели: в онлайн-казино сорвали крупнейший джекпот в истории

Игрок американского онлайн-казино DraftKings выиграл 9,28 миллиона долларов. Это уже назвали крупнейшим джекпотом в истории iGaming-индустрии в США.

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Счастливчик пожелал сохранить анонимность, но известно, что проживает в штате Мичиган, сообщили в компании DraftKings. Джекпот он сорвал 26 февраля в игровом автомате Irish Pot Luck со ставки в 20 центов, то есть его выигравший окупился в 46,4 млн раз.

По данным Poker News, это самый большой джекпот онлайн-казино, который когда-либо выигрывали в истории iGaming-отрасли в США, и он рос с февраля прошлого года. Этот выигрыш побил даже предыдущий рекорд – 6,4 миллиона долларов, игрок из Нью-Джерси выиграл в онлайн-казино BetMGM в августе прошлого года.

"Возможность присудить крупнейший джекпот онлайн-казино в истории США является отличным свидетельством команды DraftKings Casino, которая постоянно работает, чтобы предоставить клиентам лучший в своем классе опыт. Поздравляем победителя – мы с нетерпением ждем празднования нашего следующего большого выигрыша джекпота", – заявил вице-президент по маркетингу и iGaming-операциям в DraftKings Джейсон Марч.

В игровом автомате Irish Pot Luck используются 5 барабанов, 3 ряда и 20 фиксированных линий выплат. Выигрыши формируются путём приземления как минимум трех одинаковых символов на одной линии только слева направо.

Размер ставки составляет от 0,20 до 200 долларов за спин, также в слоте есть функция автозапуска, допускающая до 1000 автоматических вращений. Статистика возврата RTP составляет 96,06%, а с помощью Mega Jackpot можно получить максимальный выигрыш в 5000 раз больше сделанной ставки.

Но, кроме джекпотов, Irish Pot Luck предлагает бесплатные вращения и множители, что делает его привлекательным выбором для игроков, предпочитающих частые бонусные функции, чем стандартные выплаты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что игорная индустрия США в 2024 году достигла рекордного дохода в 71,92 миллиарда долларов, значительную часть которого обеспечил онлайн-сегмент, а в 2025 году ожидается дальнейший рост до 107 миллиардов долларов. В Украине гемблинг также демонстрирует положительные результаты с налоговыми поступлениями в 2024 году на уровне 17 миллиардов гривен.

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