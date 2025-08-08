Будет ли перемирие в Украине в 2025году: букмекеры по-новому оценили шансы

Букмекеры изменили свои оценки вероятности прекращения огня в Украине до 31 декабря 2025 года. По состоянию на 8 августа такую возможность оценивают в 35%, тогда как еще четыре дня назад прогноз находился на уровне 20%.

Об этом свидетельствуют данные криптобеттинговой платформы Polymarket. Всего тема прекращения войны собрала более 14 млн долларов ставок.

На пике оптимизма букмекеров, в марте-2025, оценка вероятности перемирия достигала 77%. Однако после многочисленных неудач президента США Дональда Трампа, обещавшего быстро остановить войну РФ против Украины, уверенность букмекеров серьезно пошатнулась.

"Международное давление с целью достижения мира не принесло конкретных результатов, поскольку обе стороны придерживаются жестких позиций. Эти события согласуются с текущими настроениями рынка, где результат "Нет" на уровне 65% отражает скептицизм по поводу решения к указанному сроку", – комментирует ситуацию сама платформа.

Впрочем, самая объемная ставка (более 199 тыс. акций) по состоянию на 8 августа была сделана на прекращение огня до конца 2025 года. Такие акции торгуются на платформе по по 36 центов. В то же время поставить одну акцию на отсутствие перемирия стоит 66 центов.

Букмекерские ставки на геополитические события – не новинка, но война в Украине стала одним из обсуждаемых сценариев в беттинг-сообществе. Polymarket и другие платформы формируют коэффициенты, основываясь на аналитических данных, политических заявлениях и инсайдах от ключевых игроков мировой арены.

Главные условия таких ставок:

учитывается только официальное прекращение огня, подтвержденное двумя сторонами и организациями;

гуманитарные паузы или неофициальные договоренности не считаются исполненными условиями для расчета выигрышей;

выплата производится только после официального публичного заявления о прекращении боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, Polymarket готовится к возвращению на гемблинг-рынок США впервые с 2022 года. Это стало возможным после того, как Polymarket объявила о приобретении лицензированной биржи деривативов QCX за 112 млн долл.

