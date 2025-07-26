Polymarket заплатит $112 млн за возвращение в США: стало известно о планах компании после скандала

Крупнейшая киптобеттинговая платформа Polymarket, известная своими рынками политических прогнозов, готовится к возвращению на гемблинг-рынок США впервые с 2022 года. Это стало возможным после того, как Polymarket объявила о приобретении лицензированной биржи деривативов QCX за 112 млн долл.

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Как сообщает Coindesk, о заключении сделки было объявлено после того, как федеральные прокуроры прекратили расследование в отношении Polymarket.

Возвращение на рынок США через покупку QCX: что известно

Polymarket приобретает QCX – регулируемую биржу деривативов, получившую одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 9 июля, спустя два года после подачи заявки на лицензию.

Стоимость сделки – 112 миллионов долларов.

112 миллионов долларов. Цель – Polymarket получит легальный путь для возвращения на рынок США, откуда компания согласилась уйти в 2022 году.

В чем обвиняли Polymarket

Заявление о покупке QCX было сделано всего через три дня после того, как власти США закрыли расследование. Вот чего оно касалось:

В 2022 году профильный регулятор CFTC вынудил Polymarket прекратить работу в США и выплатить штраф 1,4 млн долл. за деятельность в качестве незарегистрированного игрока рынка.

за деятельность в качестве незарегистрированного игрока рынка. Несмотря на это соглашение, власти заподозрили, что платформа разрешает американцам делать ставки через VPN , и начали расследование.

, и начали расследование. В рамках расследования ФБР провело обыск в доме основателя компании Шейна Коплана в Нью-Йорке. Представитель Polymarket тогда назвал рейд "очевидной политической местью".

С прекращением расследования Polymarket переходит к модели, соответствующей нормативным требованиям – собственно, через приобретение QCX. Этот шаг, вероятно, позволит платформе предлагать свои популярные рынки прогнозов американским пользователям впервые за многие годы, но уже под надзором финансовых регуляторов.

Путем слияния с лицензированной платформой деривативов, Polymarket, по всей видимости, делает ставку на то, что правовая ясность будет стимулировать следующую фазу ее роста. Компания пока не сообщила, когда именно планирует возобновить работу в США.

Что такое Polymarket и почему он популярный

Polymarket – крупнейшая в мире платформа децентрализованных ставок на события, или "предсказательный рынок". Вот только участники платформы делают ставки не только на спорт, а на то, произойдет ли вообще какое-то событие в будущем: кто выиграет выборы, будет ли новая пандемия, поднимет ли ФРС ставку и т.д.

Платформа приобрела особую популярность во время президентских выборов в США в 2024 году. Тогда рынки ставок на Polymarket привлекли внимание огромного количества пользователей из-за нескольких особенностей:

можно торговать вероятностью будущих событий с использованием криптовалюты;

Polymarket работает на блокчейне, что делает ставки прозрачными, быстрыми и менее зависимыми от традиционных регуляторов;

выбор тем не ограничен – от выборов до политики и экономики.

Еще один драйвер роста платформі – интерес со стороны известных инвесторов. Например, среди бэкеров (покровителей и сторонников) проекта – венчурный фонд Founders Fund, основанный Питером Тилем.

По данным The Block и CoinDesk, ежедневное количество уникальных пользователей Polymarket в 2024 году достигало 30 тыс. А в апреле 2025 года на Polymarket установила абсолютный рекорд по количеству запущенных маркетов (рынков ставок) – более 7000. Это на 20,7% больше, чем в марте, когда было создано около 5800 (предыдущий рекорд).

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2025 года Polymarket взломали на миллионы долларов. Злоумышленники подделали голосование про Украину.

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