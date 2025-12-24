Будет ли Украина играть на ЧМ-2026: букмекеры оценили шансы нашей сборной пройти плей-офф

По мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом Пути B европейского плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. По их мнению, больше всего шансов выйти на мундиаль имеет сборная Польши – для нее установлен коэффициент 2.70.

Для сборной Украины же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.30. Это "второе место" в квартете.

Для сборной Швеции действует коэффициент 3.60. Она – третий претендент на выход на турнир.

Меньше всего же шансов, по мнению букмекеров, имеет сборная Албании. Для нее установлен коэффициент 7.50.

Полуфинальные матчи состоятся 26 марта будущего года. В них:

Украина сыграет против Швеции.

Польша против Албании.

Решающий поединки за путевку на первенстве в США, Мексике и Канаде пройдет 31 марта. В нем сойдутся победители полуфиналов.

Если же Украина выиграет оба матча, то на самом чемпионате мира попадет в группу F. Там соперниками нашей национальной команды станут сборные:

Туниса (игра 15 июня).

Нмдерладнов (20 июня).

Японии (26 июня).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после общего этапа Лига конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас". Одним их основных претендентов на победу специалисты также видят украинский "Шахтер" – он 4-й в списке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!