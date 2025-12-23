Назван главный фаворит на победу в Лиге конференций: какие шансы у "Шахтера"

После общего этапа Лига конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас", занявший 10 место в турнирной таблице. На его победу действует коэффициент 3.50. Одним их основных претендентов на победу специалисты также видят украинский "Шахтер" (6 место в таблице) – он 4-й в списке с кофэффициентом 9.00.

Такой же, рассказали в Favbet, действует и для испанского "Райо Вальекано" (5 место). Для французского же "Старсбурга" установлен коэффициент 5.00 – он "второй в очереди" за трофеем.

Для немецкого "Майнца" (7 место) и итальянской "Фиорентины" (15 место) действует коэффициент 8.00. Они – 3-4-е в списке.

Меньше всего же букмекеры верят в триумф 3-х клубов, для которых определили коэффициент 500.00. Это:

"Шкендия" (Северная Македония, 22 место);

"Дрита" (Косово, 20 место);

КуПС (Финляндия, 21 место).

Финал турнира состоится 27 мая 2026 года. Игра пройдет в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

Встречи 1/16, 1/8, 1/4 и 1/2 финала проходят в двухматчевом формате без правила выездного гола. Финал турнира состоит из одного матча.

