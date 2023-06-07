Будут ли арбузы летом в Украине? Стало известно, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на урожай

На деоккупированной части Херсонской области фермеры этой весной взорвали бахчевые, надеясь собрать летом хороший урожай. Но подрыв оккупантами Каховской ГЭС и затопление территорий может привести к значительному уменьшению урожая.

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Об этом рассказал исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко в интервью NV. После разрушения плотины наблюдается повышение уровня воды в Днепре, соответственно, это может привести к негативным последствиям, ведь большой объем воды будет походить, в частности, и на поля, засеянные бахчевыми.

"Арбузы обычно выращивают на левом берегу Днепра. Поэтому проблема с их поставкой будет. И даже усилится. Последние месяцы мы наблюдали повышение уровня воды в среднем Днепре, что было связано с действиями российских агрессоров. Это может привести к более негативным последствиям. Больший уровень воды на 30-40 см в реке, соответственно, больший объем воды будет сбрасываться из-за поврежденной дамбы", – сказал Иващенко.

В области существенно упадет урожайность, говорит он. Дело в том, что существенно пострадают ирригационные системы – они будут вымыты или повреждены, если они до сих пор есть.

"Возможно, оккупанты их выкопали и вывезли. Урожайность существенно упадет. Однако ущерб пока трудно оценивать. Можно точно сказать, что сейчас речь идет о выживании аграриев, работающих в Херсонской области", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в ближайшее время ожидается понижение цен на овощи. Но подешевеют не все из них. К примеру, помидоры и огурцы останутся достаточно дорогими. Вместо этого подешевеет "борщовый набор" (картофель, морковь, лук, капуста).

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