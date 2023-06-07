В Украине подешевеют овощи, но не все: озвучены новые цены на июнь

В Украине уже в ближайшее время ожидается снижение цен на овощи. Но подешевеют не все из них. Например, помидоры и огурцы останутся довольно дорогими. Зато подешевеет "борщевой набор" (картофель, морковь, лук, капуста).

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Об этом сообщили аналитики Института аграрной экономики (ИАЭ). По их данным, максимальные цены до конца июня будут на таком уровне:

огурцы – до 70 грн/кг (как и в начале месяца);

помидоры – до 85 грн (как и сейчас, в зависимости от сорта);

репчатый лук и морковь – до 55 грн (сейчас 55-60 грн);

молодая картошка – 30-35 грн (в начале июня до 53 грн);

картошка прошлогоднего урожая – до 10 грн/кг (сейчас до 12 грн).

Останется стабильной цена на свеклу. Ее стоимость держится в среднем на уровне 7 грн/кг еще с осени 2022 года.

"Расширение предложенияотечественной продукции на рынке и снижение цен состоится в сезон урожая открытого грунта. Однако, поскольку Херсонская область все еще находится в зоне боевых действий, сезон раннего урожая огурцов и помидоров начнется с опозданием", – объяснила завотделом ценообразования и аграрного рынка ИАЭ Инна Сало.

С такими оценками в целом соглашается экономист Олег Пендзин. По его словам низкие цены на овощи и фрукты сохранятся до середины сентября, а далее украинцев ждет новое подорожание.

"На "борщевой набор", овощи, фрукты, которые выращиваются на нашей территории, цены уже начали падать. Мы реально ожидаем, что где-то в середине июня цены на весь спектр овощей/фруктов будут намного ниже, чем месяц назад… Традиционно как начинается лето цены падают. Такая ситуация продолжается, как правило, до середины-конца сентября. После этого, когда соберут урожай, начнется сезон постепенного роста цен", — сказал Пендзин.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на молочные продукты в Украине оказались намного выше, чем в Польше. Речь, в частности, идет о стоимости сыра, сметаны, молока, ряженки, а также творога.

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