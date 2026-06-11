Будут платить за "доносы" на нелегальные казино и букмекеров: где запустили необычную кампанию к ЧМ-2026

Власти Южной Кореи запустили специальную программу вознаграждений для граждан, которые помогут выявить нелегальные букмекерские и игорные сайты. Инициатива продлится с 8 июня по 31 июля. Ее приурочили к старту Чемпионата мира по футболу 2026 года, ведь именно во время турнира чиновники ожидают резкого роста объемов незаконных ставок.

Организатором акции выступила Национальная комиссия по контролю за азартными играми Южной Кореи (GCC/NGCC), действующая при офисе премьер-министра страны. Регулятор запустил горячую линию и отдельный онлайн-портал для жалоб на нелегальный гемблинг. Все обращения ведомство будет передавать в полицию и Корейскую комиссию по стандартам связи. Те будут проверять информацию и блокировать ресурсы, пишет iGB.

Сколько будут платить информаторам

По условиям программы, размер выплаты будет зависеть от качества и полноты предоставленных данных. Правила таковы:

за сообщение, которое поможет заблокировать нелегальный сайт, выплатят 10 тыс. вон (почти $6,5);

если заявитель также предоставит реквизиты банковских счетов или платежных инструментов, которыми пользуются организаторы нелегального бизнеса, вознаграждение возрастет до 50 тыс. вон (примерно $32–33) за каждый подтвержденный случай.

Чтобы подать жалобу, нужно предоставить доказательства работы ресурса – в частности скриншоты, адрес сайта, информацию о ставках, депозитах или выводе средств. В некоторых случаях специалистам могут понадобиться данные аккаунта, чтобы проверить деятельность платформы.

Максимальная сумма выплат ограничена 600 тыс. вон в месяц для одного человека. Это примерно $390–430 в зависимости от курса валют.

Почему ужесточили контроль

Корейский регулятор связывает запуск программы с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Крупные спортивные турниры традиционно провоцируют всплеск нелегальных ставок и активизируют офшорных букмекеров, которые работают без лицензий и часто используют криптовалюту или иностранные платежные системы.

Председатель комиссии Чхве Бьон Хван заявил, что власти хотят сделать чемпионат мира "здоровым спортивным праздником" и не допустить распространения нелегального гемблинга среди населения.

Параллельно в стране уже действует отдельная система вознаграждений за сообщения о нелегальных спортивных ставках через центр Illegal Sports Toto Reporting Center. Там размер премий может достигать десятков и даже сотен миллионов вон в зависимости от масштаба нарушения. Например, за информацию об организаторах крупных нелегальных букмекерских сетей предусмотрели выплаты до 200 млн вон (более $130 тыс.).

Как сообщал OBOZ.UA, весной FIFA потребовала убрать бренды букмекеров и казино со стадионов, которые будут принимать матчи чемпионата мира 2026 года. Ограничения касаются как физических вывесок, так и цифровой рекламы.

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