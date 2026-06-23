Букмекер "оживил" Марадону с помощью ИИ и угодил в громкий скандал: что произошло

Букмекерская компания BetWarrior оказалась в центре громкого скандала после запуска рекламной кампании к Чемпионату мира-2026. В главном ролике с помощью искусственного интеллекта (ИИ) воссоздали образ и голос легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

В рекламном видео молодой Марадона в образе чемпионата мира 1986 года обращается к сборной Аргентины и болельщикам, используя одну из своих самых известных фраз. Кампанию показывают во время перерывов на питьевую воду в матчах чемпионата мира, пишет UNO, ведь BetWarrior является официальным партнером сборной Аргентины.

Появление цифровой копии футболиста, скончавшегося в 2020 году, вызвало волну критики в аргентинских медиа и соцсетях. Часть болельщиков заявила, что использование образа национального кумира для продвижения азартных игр неприемлемо. Другие поставили под сомнение этичность использования искусственного интеллекта для "оживления" умершего человека в коммерческих целях.

Дополнительные споры вызвало и содержание рекламы. Критики напомнили, что Марадона при жизни имел серьезные проблемы с зависимостями, поэтому использование его образа для рекламы букмекерских услуг многие восприняли как неудачное решение.

Впрочем, кампания была официально согласована с наследниками футболиста. По словам адвоката Фернандо Бурландо, представляющего старших дочерей Марадоны, решение о предоставлении разрешения принимали члены семьи. При этом часть наследников и людей из ближайшего окружения футболиста осталась недовольна таким сотрудничеством.

Скандал уже вышел далеко за пределы футбольной тематики. Аргентинские юристы и эксперты по цифровому праву начали публично обсуждать, достаточно ли согласия родственников для использования реалистичных ИИ-копий умерших знаменитостей. По их мнению, современное законодательство не успевает за развитием технологий, а подобные случаи могут стать поводом для появления новых правил по защите цифровой личности после смерти.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее трейдер за 90 минут потерял почти $1 млн из-за сенсации на Чемпионате мира. В то же время из-за того же самого события другой участник рынка прогнозов обогатился сразу на $4,3 млн.

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