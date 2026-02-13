УкраїнськаУКР
Букмекеры дали прогноз на победителей Чемпионшипа: кто будет играть в АПЛ в следующем сезоне

Станислав Кожемякин
По мнению букмекеров, "Мидлсбро" имеет самые большие шансы напрямую выйти в английскую Премьер-лигу (АПЛ) в сезоне 2025/26. Для этой команды действует коэффициент 2.25 – самые низкий из всех участников турнира.

Также высоко оцениваются шансы, рассказали в vbet, "Ковентри". Для этой команды действует коэффициент 3.25.

В тройке фаворитов также "Ипсвич". Для него установили коэффициент 3.50.

Для остальных же 20 клубов действуют намного низшие коэффициенты. Они составляют от 34.00 до 2501.00.

Напомним: напрямую из Чемпионшипа в АПЛ выходят 2 команды, что по итогам чемпионата из 46 туров займут 1-2 места.

Ныне сыграно уже 32 тура, хотя некоторые команды провели лишь по 29-31 матчу. По их итогам:

  • Турнирную таблицу возглавляет "Мидлсбро" – у этой команды 61 очко (сыгран 31 матч).
  • На 2-м месте идет "Ковентри" – 59 очков в 31 матче.
  • 3-4 место – "Ипсвич", и "Халл", у которых по 54 очка, однако первые провели 30 матчей, а вторые – 31 игру.
  • 5 место – "Миллуол". У него по 53 пункта в 31 матче.
Турнирная таблица английского Чемпионшипа

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают "Полтаву" главным претендентом на прямой вылет из украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2025/26. На то, что команда не удержится в элитном дивизионе, действует коэффициент 1.01. Т. е., по мнению специалистов, шансов у команды остаться в элите украинского футбола фактически нет.

