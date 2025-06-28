Букмекеры могут начать массово блокировать азартных игроков: что хотят изменить

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная теннисная федерация (ITF) призывают букмекерские компании активнее бороться с онлайн-насилием в отношении спортсменок. Речь идет, в частности, о блокировке аккаунтов клиентов, которые после проигранных ставок присылают игрокам угрозы, оскорбления или неприемлемый контент.

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Как сообщает The Guardian, призывы прозвучали после публикации отчета WTA и ITF совместно с компанией Signify Group. В документе говорится, что 458 теннисистов стали прямыми жертвами оскорблений или угроз в соцсетях. В частности, более 8000 сообщений, присланных с более 4200 аккаунтов, были признаны оскорбительными. 26% таких сообщений были направлены только против пяти женщин-игроков.

В отчете указано, что 40% агрессивных комментариев поступали от пользователей, которые делали ставки и были разочарованы результатом матча. В случае прямых оскорблений, направленных непосредственно в аккаунты спортсменов, этот показатель достигал 77%.

Среди пострадавших – вторая ракетка Великобритании Кэти Боултер, которая получала угрозы смерти, сообщения сексуального характера и пожелания смерти ее родственникам. В частности во время Открытого чемпионата Франции ей угрожали уничтожить могилу ее бабушки, а также писали:

"Надеюсь, ты заболеешь раком";

"Купи свечи и гроб для своей семьи".

В ответ на отчет теннисные институты активизировали переговоры с ведущими игорными компаниями. В частности правила обновила крупная американская компания FanDuel: в новом пункте говорится, что она оставляет за собой право прекратить обслуживание пользователей, если те окажутся причастными к преследованию спортсменов, тренеров или официальных лиц. Также было расширено определение "преследования", а клиентов предупредили о возможности блокировки в случае подобного поведения. Эта компания – эксклюзивный партнер WTA и ITF, поэтому имеет эксклюзивный доступ к официальной статистике матчей WTA, а также право использовать видео с лучшими моментами на своих цифровых платформах.

WTA и ITF ожидают, что к инициативе присоединятся и другие букмекерские компании. Кроме блокировки аккаунтов, им предлагают финансировать просветительские кампании, направленные на борьбу с языком вражды в интернете. Также рассматривается идея использовать имеющуюся базу данных самоисключения британской Комиссии по азартным играм не только для ограничения доступа проблемных игроков, но и для фиксации тех, кто злоупотребляет соцсетями. Сейчас данные 15 худших онлайн-агрессоров уже передали полиции и запретили посещать турниры Большого шлема и соревнования под эгидой ATP и WTA.

Впрочем, в теннисной среде царит разочарование из-за медленной реакции игорного рынка. Инициативу уже поддержала звездная теннисистка из Туниса, двукратная финалистка Уимблдона Онс Жабер – она призвала к пожизненной блокировке аккаунтов нарушителей.

"Мы об этом говорим уже давно, но ничего не меняется. Большая проблема – это ставки. Букмекеры должны проверять социальные сети своих клиентов и наказывать за агрессию", – говорит теннисистка.

Представители WTA и ITF заявили, что намерены давить на игорную индустрию, чтобы та присоединилась к защите спортсменок и сделала свой вклад в борьбу с цифровым насилием. "Мы продолжим настаивать на том, чтобы индустрия делала больше. Ожидаем конструктивной реакции на наш призыв", – говорится в официальном заявлении организаций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают "Манчестер Сити" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира перед стартом стадии 1/8 финала. Для него действует коэффициент 3.75. При этом после 1 тура чемпионата шансы английского клуба на победу оценивались как вторые из всех участников.

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