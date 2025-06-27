Назван фаворит на победу на Клубном чемпионате мира: чьи шансы букмекеры оценивают выше всего

Букмекеры считают "Манчестер Сити" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира перед стартом стадии 1/8 финала. Для него действует коэффициент 3.75. При этом после 1 тура чемпионата шансы английского клуба на победу оценивались как 2-е из всех участников.

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Вторым претендентом на победу, по данным Favbet, является ПСЖ – для него действует коэффициент 4.00. В предыдущем рейтинге он был первым.

В целом же среди главных фаворитов турнира выделяются также:

"Реал" – 6.00 (сохранил позицию. А до старта считался главным претендентом на победу).

"Бавария" – 8.00 (сохранила позицию).

Меньше всего аналитики верят в американский "Интер Маями", за который выступает Лионель Месси. Для этой команды действует коэффициент 150.00.

За ним идет мексиканский "Монтеррей". Для него установлен коэффициент 100.00.

Наиболее же вероятной парой финалистов букмекеры считают МанСити – ПСЖ. Для нее действует коэффициент 6.50.

Для пары Реал – МанСити действует коэффициент 8.00.

Меньше всего же букмекеры верят в то, что в финал выйдут два "Интера" – из Милана и Маями. Для этой пары действует коэффициент 200.00.

Матчи 1/8 финала Клубного чемпионата мира запланированы на 28 июня – 2 июля. В них сыграют:

Палмейрас – Ботафого.

Бенфика – Челси.

ПСЖ Интер – Майами.

Фламенго – Бавария.

Интер Милан – Флуминенсе.

Манчестер Сити – Аль-Хиляль.

Реал – Ювентус.

Боруссия – Монтеррей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.

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