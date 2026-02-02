Букмекеры назвали фаворита Лиги Европы: кто выиграет турнир
После окончания общего этапа Лиги Европы букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английскую "Астон Виллу", которая в итоговой таблице заняла 2 место. На триумф бирмингемцев действует коэффициент 3.75 – самый низкий из всех участников турнира.
Второй претенденткой на победу, рассказали в vbet, является итальянская "Рома" (8 место). Для нее действует коэффициент 8.00.
Для французского "Лиона" (1 место) действует коэффициент 9.00. А для португальского "Порту" (4 позиция) – 10.00.
Для всех остальных клубов коэффициенты колеблются от 11.00 до 201.00.
Меньше всего специалисты верят в победу в турнире сразу 3-х клубов – для которых и действует коэффициент 201.00. Это:
- "Лудогорец" (Болгария, 22 место);
- "Бранн" (Норвегия, 24 позиция);
- "Црвена Звезда" (Сербия, 15 место).
Стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги Европы пройдут 19 и 26 февраля. В них сыграют:
- Фенербахче (Турция) – Ноттингем Форест (Англия);
- ПАОК (Греция) – Сельта (Испания);
- Динамо З (Хорватия) – Генк (Бельгия);
- Бранн (Норвегия) – Болонья (Италия);
- Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия);
- Селтик (Шотландия) – Штутгарт (Германия);
- Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия);
- Лилль (Франция) – Црвена Звезда (Сербия).
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после окончания общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Арсенал". Он итоговой таблице занял 1 место.
