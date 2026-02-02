Букмекеры назвали фаворита Лиги Европы: кто выиграет турнир

После окончания общего этапа Лиги Европы букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английскую "Астон Виллу", которая в итоговой таблице заняла 2 место. На триумф бирмингемцев действует коэффициент 3.75 – самый низкий из всех участников турнира.

Второй претенденткой на победу, рассказали в vbet, является итальянская "Рома" (8 место). Для нее действует коэффициент 8.00.

Для французского "Лиона" (1 место) действует коэффициент 9.00. А для португальского "Порту" (4 позиция) – 10.00.

Для всех остальных клубов коэффициенты колеблются от 11.00 до 201.00.

Меньше всего специалисты верят в победу в турнире сразу 3-х клубов – для которых и действует коэффициент 201.00. Это:

"Лудогорец" (Болгария, 22 место);

"Бранн" (Норвегия, 24 позиция);

"Црвена Звезда" (Сербия, 15 место).

Стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги Европы пройдут 19 и 26 февраля. В них сыграют:

Фенербахче (Турция) – Ноттингем Форест (Англия);

ПАОК (Греция) – Сельта (Испания);

Динамо З (Хорватия) – Генк (Бельгия);

Бранн (Норвегия) – Болонья (Италия);

Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия);

Селтик (Шотландия) – Штутгарт (Германия);

Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия);

Лилль (Франция) – Црвена Звезда (Сербия).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после окончания общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Арсенал". Он итоговой таблице занял 1 место.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!