Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали фаворита турнира

После окончания общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал", который в итоговой таблице занял 1 место. На триумф "канониров" действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира, которые имеют реальные или потенциальные шансы на продолжение борьбы.

Второй претенденткой на победу, рассказали в vbet, является немецкая "Бавария" (2 место). Для нее действует коэффициент 5.50.

Для "Манчестер Сити" (8 место) действует коэффициент 8.00. Такой же – для "Барселоны" (5 позиция).

Для действующего победителя турнира – ПСЖ (11 место) – определили коэффициент 9.00. А для "Ливерпуля" (3 позиция) – 11.00

Для всех остальных же клубов коэффициенты колеблются от 13.00 до 501.00.

Меньше всего специалисты верят в победу в турнире "Карабаха" (22 место). Для него действует коэффициент 501.00.

Жеребьевка стыковых матчей за выход в 1/8 финала турнира (для команд, занявших 9-24 места) пройдет уже 30 января. Сеянными будут:

"Реал";

"Интер";

"ПСЖ";

"Ньюкасл";

"Ювентус";

"Атлетико";

"Аталанта";

"Байер".

Несеянные:

"Боруссия Дортмунд";

"Олимпиакос";

"Брюгге";

"Галатасарай";

"Монако";

"Карабах";

"Буде-Глимт";

"Бенфика".

Команды распределяются по итоговым позициям в общем этапе:

9-10 места играют с 23–24;

11-12 – с 21–22;

13–14 – с 19–20;

15–16 – с 17–18.

Каждая пара сеянных попадает в сетку против одной пары несеянных. Конкретный соперник определяется жребием.

