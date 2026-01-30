Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали фаворита турнира
После окончания общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал", который в итоговой таблице занял 1 место. На триумф "канониров" действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира, которые имеют реальные или потенциальные шансы на продолжение борьбы.
Второй претенденткой на победу, рассказали в vbet, является немецкая "Бавария" (2 место). Для нее действует коэффициент 5.50.
Для "Манчестер Сити" (8 место) действует коэффициент 8.00. Такой же – для "Барселоны" (5 позиция).
Для действующего победителя турнира – ПСЖ (11 место) – определили коэффициент 9.00. А для "Ливерпуля" (3 позиция) – 11.00
Для всех остальных же клубов коэффициенты колеблются от 13.00 до 501.00.
Меньше всего специалисты верят в победу в турнире "Карабаха" (22 место). Для него действует коэффициент 501.00.
Жеребьевка стыковых матчей за выход в 1/8 финала турнира (для команд, занявших 9-24 места) пройдет уже 30 января. Сеянными будут:
- "Реал";
- "Интер";
- "ПСЖ";
- "Ньюкасл";
- "Ювентус";
- "Атлетико";
- "Аталанта";
- "Байер".
Несеянные:
- "Боруссия Дортмунд";
- "Олимпиакос";
- "Брюгге";
- "Галатасарай";
- "Монако";
- "Карабах";
- "Буде-Глимт";
- "Бенфика".
Команды распределяются по итоговым позициям в общем этапе:
- 9-10 места играют с 23–24;
- 11-12 – с 21–22;
- 13–14 – с 19–20;
- 15–16 – с 17–18.
Каждая пара сеянных попадает в сетку против одной пары несеянных. Конкретный соперник определяется жребием.
