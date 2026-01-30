УкраїнськаУКР
Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали фаворита турнира

Станислав Кожемякин
Кто выиграет Лигу чемпионов

После окончания общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал", который в итоговой таблице занял 1 место. На триумф "канониров" действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира, которые имеют реальные или потенциальные шансы на продолжение борьбы.

Второй претенденткой на победу, рассказали в vbet, является немецкая "Бавария" (2 место). Для нее действует коэффициент 5.50.

Для "Манчестер Сити" (8 место) действует коэффициент 8.00. Такой же – для "Барселоны" (5 позиция).

Кто выиграет Лигу чемпионов

Для действующего победителя турнира – ПСЖ (11 место) – определили коэффициент 9.00. А для "Ливерпуля" (3 позиция) – 11.00

Для всех остальных же клубов коэффициенты колеблются от 13.00 до 501.00.

Меньше всего специалисты верят в победу в турнире "Карабаха" (22 место). Для него действует коэффициент 501.00.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьевка стыковых матчей за выход в 1/8 финала турнира (для команд, занявших 9-24 места) пройдет уже 30 января. Сеянными будут:

  • "Реал";
  • "Интер";
  • "ПСЖ";
  • "Ньюкасл";
  • "Ювентус";
  • "Атлетико";
  • "Аталанта";
  • "Байер".

Несеянные:

  • "Боруссия Дортмунд";
  • "Олимпиакос";
  • "Брюгге";
  • "Галатасарай";
  • "Монако";
  • "Карабах";
  • "Буде-Глимт";
  • "Бенфика".

Команды распределяются по итоговым позициям в общем этапе:

  • 9-10 места играют с 23–24;
  • 11-12 – с 21–22;
  • 13–14 – с 19–20;
  • 15–16 – с 17–18.

Каждая пара сеянных попадает в сетку против одной пары несеянных. Конкретный соперник определяется жребием.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. После 16 туров чемпионата на его победу действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

